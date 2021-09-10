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- Bağcılar'da indirimli halı almak isteyenler izdihama neden oldu
Bağcılar'da indirimli halı almak isteyenler izdihama neden oldu
- İHA
- 10.09.2021 - 10:55
- Güncelleme : 10.09.2021 - 11:15
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesi'nde bulunan bir halı mağazasının sahipleri, indirim yapacaklarını duyurdu.
Mağaza sahipleri indirime ilişkin detayları ise sosyal medyadan yayınladı.
Detaylarda, ihracat fazlası halıların metrekare fark etmeden 50 liradan satılacağı belirtildi.
İNDİRİMLİ HALI İZDİHAMI
Mağaza çalışanlarının öğle saatlerinde satışa başlamasıyla birlikte, kısa sürede yoğunluk oluştu.
İndirimli halılardan almaya çalışan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan kalabalık, izdihama neden oldu.
Bağcılar'da indirimli halı almak isteyenler izdihama neden oldu ViDEO
OLAY YERİNE POLİS GELDİ
Kalabalık, 50 liradan satılan halıları almak için birbiriyle yarıştı. İzdiham yaşanmasının ardından ihbar üzerine, olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kalabalığı dağıttıktan sonra mağaza yetkilileri ile görüşerek halı satışına ara verilmesini sağladı.
Halı satışında oluşan kalabalık cep telefonu kameraları ile kaydedildi.