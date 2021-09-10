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Bağcılar'da indirimli halı almak isteyenler izdihama neden oldu

Bağcılar'da indirimli halı almak isteyenler izdihama neden oldu

Halı mağazası sahipleri sosyal medya üzerinden indirimli halı satacaklarını duyurunca, vatandaşlar mağazaya akın etti. Kalabalık oluşturan vatandaşların o halleri ise çekilen videoya yansıdı.