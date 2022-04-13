Kendisine otopark görevlisi izlenimi veren bir şahıs, uzun süre takip ettiği kuyumcu kuryesinin taşıdığı, içinde 5 kilogram altın bulunan çantayı çalıp kayıplara karıştı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde, dün saat 11.30 sıralarında, bir kuyumcudan yaklaşık 4 milyon 600 bin lira değerinde 5 kilogram altın alan kuyumcu kuryesi, otopark görevlisi gibi yeşil yelek giyinen bir kişi tarafından gasbedildi.

DHA’nın haberine göre; yaklaşık bir saat boyunca kuryenin otomobile binmesini bekleyen şahıs, kuryenin çantayı sağ ön koltuğa koymasını fırsat bildi.

Kapıyı açıp altınları çaldı

Yavaş adımlarla otomobilin sağ ön kapısına yaklaşan şüpheli, kapıyı açıp koltuktaki altın dolu çantayı alıp, kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı.

Peşinden koşup yakalamaya çalıştı

Çantası çalınan kuyumcu kuryesi, önce peşinden koştu daha sonra otomobiline binerek yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından hırsızların eşkallerini ve kaçış güzergahlarını tespit etmeye yönelik çalışma yaptı.

Bağcılar'da kuyumcu kuryesi gasbedildi VİDEO

