Merdiven altı temizlik ürünü imalathanesine gerçekleştirilen operasyonda, 20 bin 917 şişe sahte şampuan ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin 5 milyondan fazla olduğu öğrenildi.

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte ürün imalathanelerine yönelik yürütülen çalışmalarda, ‘merdiven altı’ olarak tabir edilen, halk sağlığını tehlikeye düşürecek, sağlıksız ortamlarda şampuan imalatı yapılan bir depo tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adrese dün baskın yapıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

İmalathanede yapılan aramada; 20 bin 917 adet satışa hazır dolumu yapılmış sahte şampuan, 271 bin 980 tane boş şampuan kutusu, şampuan şişesi ve etiketi ile 1 dolum makinası olmak üzere toplamda 292 bin 897 ürün ele geçirildi.

MARKETLERE VE BAKALLARA SATILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Ruhsatsız temizlik ürünü imalathanesinde üretilen şampuanların, el altından market ve bakkallara satıldığı öğrenildi Olayla bağlantılı olduğu belirlenen B.E. adlı bir kişi gözaltına alındı.

Bağcılar’da merdiven altı imalathanede, sahte şampuanlar ele geçirildi VİDEO



PİYASA DEĞERİ 5 MİLYONDAN FAZLA

Ele geçirilen 292 bin 897 ürünün piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 334 bin 700 lira olduğu ifade edildi. Operasyonda yakalanan B.E. hakkında adli başlatılan tahkikatın devam ettiği kaydedildi.