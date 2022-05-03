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    Bahçelievler'de, araçları çizerek yoluna devam etti

    Kimliği belirlenemeyen bir şahıs, cam benzeri bir madde ile cadde üzerine park edilen yaklaşık 60 aracı çizdi.
    • 03.05.2022 - 10:30
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    Bahçelievler'de, araçları çizerek yoluna devam etti

    Bahçelievler’e bağlı Şirinevler Mahallesi’nde, önceki gün saat 06.00 sıralarında bir caddeye giren kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki cam parçası olduğu düşünülen bir cisimle park halindeki onlarca aracı tek tek çizdi.

    Şahıs, yaya olarak bölgeden uzaklaşırken, olay anları güvenli kameraları tarafından kaydedildi.

    Saat 11.00 sıralarında sokağa inen vatandaşlar, araçlarının çizildiğini görünce kamera görüntülerini inceledi.

    Anlaşılamaz kelimeler yazdığı belirlendi

    Araçları çizilen vatandaşlar, ‘mala zarar verme’ suçundan olayı gerçekleştiren şahıs hakkında şikayette bulundu.

    Polis ekipleri, olay yerindeki araçların üzerinde inceleme yaptı. Şahsın araçlara anlaşılamayan kelimeler yazdığı belirlendi.

    Bahçelievler de, araçları çizerek yoluna devam etti #1

    “Sadece 30-35 araç bizim mahallemizde var”

    Olayla ilgili konuşan bir araç sahibi, “Akşam aracımızı park ettik ve eve yatmaya gittik. Sabah kalktığımız da durum buydu. Kamera görüntülerine baktık, sadece 30-35 araç bizim mahallemizde var. Polislerin söylediğime gören meydan da daha fazla araçta çizik varmış. 50-60 araç diyorlar ama belki de daha fazladır. Mağduruz.” dedi.

    Diğer bir araç sahibi ise, “Saat 06.00 sıralarında olay olmuş. Bizim caddede 9 tane araç çizilmiş ve tek bir şahıs tarafından yapılmış.” ifadelerini kullandı.

    Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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