Bahçeşehir'de gasp anı kamerada

Silahlı gaspçılar otomobiliyle seyir halindeki genç sürücünün önünü keserek yaklaşık 30 bin lira değerindeki bilekliğini çaldı. Yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Bahçeşehir’de 25 yaşındaki Berç Polat, oturduğu kafeden ayrılıp otomobiliyle evine doğru yol almaya başladı.

Bu sırada Polat'ı takip eden silahlı saldırganlar cadde üzerinde plakasını değiştirdikleri otomobilleriyle gencin önünü kesti.

Silahlı kişiler Polat'ın otomobiline yöneldi ve değeri 30 bin lirayı bulan bilekliği gasbetti.

Saldırganlar, daha sonra otomobilleriyle olay yerinden kaçtı.

“MONTUN ALTINDAN SİLAH DAYADILAR”

Başından geçenleri anlatan Berç Polat, “Ben Bahçeşehir'de oturuyorum. Akşam saatlerinde Bahçeşehir'de bir kafede arkadaşımla oturuyordum. Kafeden çıktıktan sonra takip edildiğimi anladım. Bu yolda gelirken tam olduğum konumda önümü kesiyorlar. Markete uğrayacaktım buradaki otoparka girince arkamdan bunlar da girdi. O andan sonra farkettim takip edildiğimi. Direkt çıkış yaptım oradan. Daha sonra önümü kestiler mavi bir arabaydı plakalarını sökmüşler kamera kayıtlarında görülüyor. Dört kişilerdi üçü arabadan indi. İndikten sonra birisi sağ kapımı birisi sol kapımı açtı. Montun altından silah dayadılar ve vurmaya başladılar. Çok değerli 30 bin lira değerinde bir bilekliğim vardı onu aldılar. Gözlerim mosmor olmuştu. Bana hiçbir şey demediler, vurdular. En son giderken 'Bir daha buralarda gezme' dediler. İlerden de trafik polisi geliyordu bunu görünce apar topar kaçmaya başladılar. Şikayetçi oldum. Aradan bir ay geçti hiçbir şey olmadı. Bahçeşehir'de plakasız araçla, burada milletvekilimiz, bakanımız oturuyor ama hala hiçbir şey yok." dedi.

Bahçeşehir'de silahlı gasp VİDEO

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan 4 Kasım günü Perşembe günü meydana gelen gasp olayı, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisin silahlı gaspçıları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürdürüyor.