Şirket sahibi 2 mermi ile yaralanırken, saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul’un Bakırköy ilçesi Ataköy semtinde kiraladıkları araçlardan birini uzun süredir çalıştığı tamirciye gönderen araç kiralama şirketi ve otopark sahibi Mustafa Aydoğan, 5 ay boyunca tamirden çıkmaması nedeniyle çekici ile aracı tamirciden geri getirdi.

Duruma sinirlenen oto tamircisi ile Mustafa Aydoğan arasında husumet başladı.

Mustafa Aydoğan, 27 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde Ataköy D-100 yan yol kenarında bulunan otoparkta otururken, motosikletle gelen iki kişiden biri otoparka yürüyerek girip Aydoğan'a ateş edip, kaçtı.

SİLAHLI ŞÜPHELİLER OTOPARKI BASTI

Mustafa Aydoğan iki mermi ile yaralandı. Aradan 3 gün geçmesinin ardından Mustafa Aydoğan'ın otoparkına silahlı kişiler yeniden geldi.

Konuşarak anlaşmaya çalışan Aydoğan, sonraki gün yeniden silahlı kişilerin tehdidine maruz kalınca savcılığa gidip şikâyetçi oldu.

Bakırköy'de araç kiralama şirketi sahibine silahlı saldırı ViDEO

“OĞLUMLA BENİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORLAR”

Olay anını ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Aydoğan, “Ben otoparkta otururken, motosikletle gelen iki kişiden biri aşağı iniyor. Maskeli, kapüşonlu şekilde silahlı saldırıyı gerçekleştiriyor. İki kurşun yiyorum, onlar kaçıyor ben kendi arabama binerek hastaneye gidiyorum. Tedaviden sonra sabah iş yerime geliyorum. 2 gün dinleniyorum, bu sırada bir yerden ses gelmeyince kimin vurduğunu bilmiyorum. Üçüncü gün işyerinde kaza kurbanı kestikten sonra silahlı 3 kişi etrafımı sarıyor ve oğlumla beni ölümle tehdit ediyorlar.





“DEVLETİMDEN YARDIM İSTİYORUM”

Oradan kurtulduk 4. gün akşam yine saldırıya uğradım. Pompalı silahlarla etrafım sarıldı yine bir şekilde kurtuldum. Can güvenliğim yok, bunu kim yaptıysa bulunmasını istiyorum. Şu anda eşimi ve çocuğumu memleketime kaçırdım, ben kendi iş yerlerime inip işime gücüme bakamıyorum. Devletimden yardım istiyorum. Şahısları tespit ettim ve şikayetçi oldum.” dedi.