Bakırköy'de avukatı darbeden istismarcı sanığın oğlu, hakim karşısında

Cinsel istismar davasında tutuklanan sanığın oğlunun, ceza kararı ardından avukata saldırmasıyla ilgili dava bugün görüldü.

İstanbul'daki Bakırköy Adalet Sarayı'nda bir sanık, kendi kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılandı.

8 Mart'ta Bakırköy 7.'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, öz evladına istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık M.A., duruşmada 15 yıl hapis cezası aldı.

Duruşma çıkışı sanık M.A.'nın oğulları Muhammed Emin A. ve Koray Emir A., adliye koridorunda mağdur avukatı Mehmet Hakkı Çezik'e yumruk ve tekmeyle saldırarak burnunu kırdı.

Avukatın yüzü kanlar içinde kaldı

Polis ve güvenlik memurları saldırganları gözaltına alarak nezarete götürdü. Saldırı sonrası yüzü kanlar içinde kalan Çezik ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Saldırı sonrasında gözaltına alınan Muhammed Emin A. ve Koray Emir A., tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sanık Muhammet Eren A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, sanık K.E.A adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tutuksuz sanık hakim karşısına çıktı

Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Muhammed Emin A. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, tutuksuz sanık Koray Emir A. salona geldi.

Duruşmada müşteki Mehmet Hakkı Çezik ve avukatı hazır bulundu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, İstanbul Barosu avukatları ve Adana Barosu adına avukat Mehmet Emin Döş gelerek davaya katılma talebinde bulundu.

"Üzerine yürüdü ve yumruk attı"

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Koray Emir A., olay günü avukat Mehmet Hakkı Çezik'e vurmadığını söyleyerek, "Salondan çıktıktan sonra babamın ceza aldığını öğrenince abim bir anlık öfke ile müştekinin üzerine yürüdü ve yumruk attı. Ben sadece ayırmaya çalıştım. Suçsuzum, beraatimi talep ederim." dedi.

"Avukata yumruk attım"

Tutuklu sanık Muhammed Emin A. ise "Olay günü duruşma bittikten sonra müşteki avukat duruşmadan gülerek çıktı. Bende anneme davanın sonucunu sordum. Babamın ceza aldığını öğrenince şok yaşadım. O an şokla müşteki avukata yumruk attım. Ancak kasıtlı vurmadım. Hakaret ve tehdit etmedim. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Seninle birazdan görüşeceğiz"

Mehmet Hakkı Çezik, Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya ablasının avukat olarak atandığını ve duruşma günü ablasının mazeret sunması nedeniyle kendisinin duruşmaya gittiğini ifade ederek, “Dosyayı ben takip ediyordum. Mağdur çocuk ve ailesi önceleri şikayetçiydi. Ancak daha sonra sanığın çocukları, mağdur çocuğu sıkıştırmışlar. Şikayetini geri alması yönünde baskı yapmışlar. Çocuğun annesi bu durumu bana iletti. Duruşmadan önceki gün şu an SEGBİS sistemindeki sanık beni aradı. Bana 'sen duruşmaya gelecek misin, baskı var diyormuşsun şeklinde tehditkar konuştu. Sanık bana 'çakal' deyip telefonu kapattı. Ertesi gün duruşmaya gittim. Her iki sanık da ben otururken yanıma geldi. Ben sanığın çocukları olduğunu anladım. Benim direkt yüzüme bakarak 'seninle birazdan görüşeceğiz' dediler. Daha sonra duruşmaya girdik. Duruşmada tehdit edildiğimi heyete ilettim. Duruşmadan çıktıktan sonra çocuk istismarı derneğine duruşmanın gelişimi ve sonucu hakkında bilgi verirken, suratıma 2 kez yumruk atıldı. Ben yere düştüm elim yüzüm kan içindeydi. Yere düştüğümde tekme ve yumruklar devam ediyordu. Davacı ve şikayetçiyim." dedi.

Mehmet Hakkı Çezik, olay gününü anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhuriyet savcısı, dosyanın geldiği aşama ve delillerin büyük oranda toplanmış olması nedeniyle tutuklu sanık Muhammed Eren A.'nın tahliye edilmesini talep etti.

Duruşma ertelendi

DHA'nın haberine göre; ara kararını açıklayan mahkeme, olay anına ilişkin görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi. Mahkeme tutuklulukta geçirilen süre ve delillerin toplanmış olmasını göz önüne alarak Muhammed Eren A.'nın adli kontrol şartı ile tahliyesine hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Hakkı Çizek'in cinsel istismar mağdurunun vekilliğini yaptığı, yargılama sonucunda mahkemenin sanığa 15 yıl hapis cezası verdiği, duruşma sonrasında sanıklar Muhammed Emin A. ile Koray Emir A.'nın müştekiye saldırarak, darbettikleri anlatıldı.

Duruşmadan bir gün önce de sanıklardan birinin, müştekiyi arayarak hakaret ettiği de anlatılan iddianamede, sanıkların duruşma öncesinde de müştekinin yanına giderek “seninle birazdan ilgileneceğiz" diyerek tehdit ettiği de kaydedildi.

İddianamede, sanıklar Muhammed Emin A. ile Koray Emir A. hakkında “basit tehdit", “hakaret" ve “kasten yaralama" suçlarından toplam 3 yıl 3'er aydan 9 yıl 3'er aya kadar hapis cezasına çarpıtılması isteniyor.