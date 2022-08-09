Giydikleri baret ve yelek giyerek işçi gibi inşaat alanına gelen şahıslar, "Bizi patron gönderdi" yalanıyla malzemeleri çalıp kaçtı.

İstanbul’un Bakırköy ilçesine bağlı Zuhuratbaba Mahallesi'nde, cumartesi günü sabah saatlerinde, iddiaya göre çalışmaların sürdüğü inşaat alanına hırsızlık yapmak için işçi kılığında gelen baretli ve yelekli 4 kişi, plakası alınamayan panelvan minibüs ile malzemelerin olduğu alana yanaştı.

İnşaat bekçisine “Bizi patron gönderdi” diyen şüpheliler, malzeme alacaklarını söylediğinde bekçi durumu yetkiliye haber vermek için bölgeden ayrıldı.

Durumu fırsat bilen şahıslar, inşaat malzemelerini minibüse doldurdu.

İşçiler, minibüsün peşinden koştu

DHA’nın haberine göre; bekçinin haber verdiği yetkili personel, gelenlerin hırsız olduğunu fark ederek yanlarına giderken, minibüs hızla inşaattan kaçtı. İnşaattaki işçiler minibüsü koşarak durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye, polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şüphelilerin kaçtığı istikamette geniş çaplı araştırma başlattı. Ayrıca, polis ekipleri inşaat alanının güvenlik kamera görüntülerini de inceleme altına aldı.

Bakırköy'de işçi kılığında gelen hırsızlar, 'bizi patron gönderdi' deyip malzeme çaldı VİDEO



“Çaldıkları malzeme kolon yapımında kullanılan tahtadır”

İnşaatın bekçisi Eşref Tektaş, "Sabah 06.40 sıralarında buraya gelerek arkadaşa, 'Bizi patron gönderdi' demiş. Bekçi de yetkilinin yanına gitmiş, bunlar bu sırada malzemeleri yüklemişler. Arkadaş 'Bunlar hırsız, bu saatte işçi gelmez' demiş. Bu sırada malzemeleri almışlar, kaçmışlar. Baret var, yelek var, üzerlerinde maskeleri varmış. Çaldıkları malzeme kolon yapımında kullanılan tahtadır, 15 adet çalmışlar. Farkına varmışlar ama bunlar kaçmışlar." dedi.