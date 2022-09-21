Petrol
92.31
1.86%
Euro
18.1465
-0.59%
Dolar
18.3144
-0.02%
Altın
984.6
0.47%
Borsa
3278
0.00%
Bitcoin
349.985
-2.92%
BTXN Coin
7.95
-0.87%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Balıkesir’de, 51 kaçak göçmen kurtarıldı

    Ayvalık açıklarında Yunan unsurları tarafından patlatılmış lastik bot içerisinde Türk kara sularına itilen 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 21.09.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 09:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir’de, 51 kaçak göçmen kurtarıldı

    Balıkesir’de, kaçak göçün engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini alır almaz harekete geçti.

    İHA’nın haberine göre; Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen, lastik botları patlatılan 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Sahil Güvenlik, ihtiyaçlarını karşıladı

    Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen kaçak göçmenlerin yiyecek, içecek, giyecek, tıbbi malzeme ve ilaç gibi ihtiyaçları karşılandı.

    Kaçak göçmenlerin, Balıkesir Göç İdaresi’ne gönderilmesi bekleniyor.

    Balıkesir’de, 51 kaçak göçmen kurtarıldı #1


    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Kayseri'de 8 yaşındaki çocuktan Türk bayrağına saygı
    Gündem

    Kayseri'de 8 yaşındaki çocuktan Türk bayrağına saygı

    Altın Portakal Sinema Tırları ücretsiz sinema gösterimine başladı
    Kültür Sanat

    Altın Portakal Sinema Tırları ücretsiz sinema gösterimine başladı

    Görüş Bildir