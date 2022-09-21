Balıkesir’de, 51 kaçak göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında Yunan unsurları tarafından patlatılmış lastik bot içerisinde Türk kara sularına itilen 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir’de, kaçak göçün engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini alır almaz harekete geçti.

İHA’nın haberine göre; Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen, lastik botları patlatılan 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik, ihtiyaçlarını karşıladı

Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen kaçak göçmenlerin yiyecek, içecek, giyecek, tıbbi malzeme ve ilaç gibi ihtiyaçları karşılandı.

Kaçak göçmenlerin, Balıkesir Göç İdaresi’ne gönderilmesi bekleniyor.