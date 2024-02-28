Balıkesir'de anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu Balıkesir'de kendilerinden haber alınmayan 84 yaşındaki kadın ve 62 yaşındaki oğlu evlerinde ölü olarak bulundu.

İHA

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Yıldız Mahallesi'nde bir süredir haber alınamayan anne ve oğlunun durumundan şüphe eden Yıldız Mahallesi Muhtarı Fayiz Kayacan'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 2 katlı eve girdiklerinde oğul Behzat Aydın (62) ve anne Hatice Aydın'ı (84) ölü halde buldu.

Hatice Aydın'ın alzheimer, Behzat Aydın'ın ise şeker olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Fayiz Kayacan, "Komşu ilişkileri yoktu. Pek evden çıkmazlardı, kapıyı da kimseye açmıyorlardı. Su saati okumak için gelen arkadaş su saatini okutuyor, fatura yüksek çıkıyor. Su saati de sürekli dönüyor. Arkadaş komşulara haber veriyor, 'Burada su saati sürekli dönüyor' diye. 'Kapıyı çaldım, kimse çıkmadı' diye komşulara söylüyor, komşular da bana haber verdi. Bende kapıyı çaldım, kimse çıkmadı. 112'yi aradım, ekipler geldi. İtfaiye geldi, kapıyı açtık, içeri girdik, ikisinin de cesediyle karşılaştık. Doğal gaz yok, soba var. Katalitik varmış, ondan olabilir mi bilmiyorum" dedi.

Sızan gaz nedeniyle öldükleri düşünülüyor

Anne ile oğlunun tüplü ısıtıcıdan sızan gaz nedeniyle öldüğü tahmin edilirken cenazeleri kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için hastaneye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)