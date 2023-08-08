Balıkesir'de bahçesini sulamak isterken canından oldu Bahçe çimlerini sularken elektrik akımına kapılan 68 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşlı adam memleketinde defnedildi.

İHA

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 68 yaşındaki 1 çocuk babası Ali Poyraz, evinde bahçe çimlerini sulamak istedi.

Bu sırada açıkta olan elektrik kablolarına suyun temas etmesi neticesi akıma kapılarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Poyraz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Poyraz, doktorların tüm müdahalesine rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.

Emekli zabıt katibi olan Ali Poyraz'ın cenazesi Geriş Mahalle Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine çok sayıda vatandaş katılırken ölüm haberi başta yakınları olmak üzere çok sayıda sevenini üzdü.