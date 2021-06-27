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- Balıkesir'de balkona çıkan kişi, husumetlilerine kurşun yağdırdı
Balıkesir'de balkona çıkan kişi, husumetlilerine kurşun yağdırdı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir şahıs husumetli olduğu kişilerin aracına balkondan av tüfeği ile kurşun yağdırırken, neyse ki yaralanan olmadı.
- İHA
- 27.06.2021 - 04:47
- Güncelleme : 27.06.2021 - 05:50
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kapıcıbaşı Caddesi’nde 92. Sokak’ta Ahmet N. (40) adlı şahıs, aralarında sorun yaşadığı Onur Y. (33) ve amcası Reşat Y. (51) ile görüştükten sonra bilinmeyen nedenle tartıştı.
BALKONDAN ARAÇLARINA MERMİ YAĞDIRDI
Ardından evine gidip aldığı av tüfeği ile balkondan Onur Y.’nin otomobiline kurşun yağdırmaya başladı. Kurşunlar aracı delik deşik ederken, lastiklerini patlattı.
Balıkesir'de balkona çıkan kişi, husumetlilerine kurşun yağdırdı-Video
YAŞANAN PANİKTE YARALANAN OLMADI
Şans eseri olayda herhangi bir kişi yaralanmadı. Caddede büyük panik ve kaçışma yaşandı.
ŞÜPHELİ, İKNA EDİLEREK TESLİM OLDU
Olaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri müdahale etti. Şüpheli Ahmet N. polis tarafından ikna edilerek gözaltına alınırken, tek kırma av tüfeğine ise el konuldu. Olayla ilgili araştırma sürüyor.