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Balıkesir'de balkona çıkan kişi, husumetlilerine kurşun yağdırdı

Balıkesir'de balkona çıkan kişi, husumetlilerine kurşun yağdırdı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir şahıs husumetli olduğu kişilerin aracına balkondan av tüfeği ile kurşun yağdırırken, neyse ki yaralanan olmadı.