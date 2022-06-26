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Balıkesir’de evde çıkan yangında Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı yanmadı

Balıkesir’de evde çıkan yangında Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı yanmadı

Şehit babasının evinde çıkan yangında tüm eşyalar kül olurken, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı yanmadı. Bunu duyan komşular duygulanırken, evin sıfırdan yaptırılacağı öğrenildi.