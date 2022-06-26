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- Balıkesir’de evde çıkan yangında Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı yanmadı
Balıkesir’de evde çıkan yangında Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı yanmadı
- 26.06.2022 - 12:18
Balıkesir’in Balya ilçesi Ormanlar Mahallesi’ndeki bir evde geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde yangın çıktı.
Ev kullanılamaz hale gelirken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı yanmadı
Nedeni araştırılan yangının çıktığı ev, 1996 yılında Kardak kayalıklarında helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Üstçavuş Tevfik Özdemir’in babası Esat Özdemir’e ait olduğu öğrenildi.
Yangında çoğu eşya kullanılamayacak halde gelse de Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı alevlerin zarar görmedi.
Bunu duyan komşular duygulandı.
Tekrar yapılacak
Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yangının çıktığı bölgeye giderek ev sahibi ile görüştü.
İHA’nın haberine göre yanan evde incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, evin yıkılarak sil baştan yapılması için talimat verdi.
Bu üçüncü ev
Başkan Yılmaz, vatandaşların her zaman maddi manevi yanlarında olduklarını söyledi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yangın sonucu kullanılmaz hale gelen üçüncü evin inşaatını yapmış olacak.