Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
360.570
-0.43%
BTXN Coin
6.95
-5.05%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    Balıkesir’de evde çıkan yangında Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı yanmadı

    Şehit babasının evinde çıkan yangında tüm eşyalar kül olurken, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı yanmadı. Bunu duyan komşular duygulanırken, evin sıfırdan yaptırılacağı öğrenildi.
    • 26.06.2022 - 12:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir’de evde çıkan yangında Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı yanmadı

    Balıkesir’in Balya ilçesi Ormanlar Mahallesi’ndeki bir evde geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde yangın çıktı.

    Ev kullanılamaz hale gelirken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

    Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı yanmadı

    Nedeni araştırılan yangının çıktığı ev, 1996 yılında Kardak kayalıklarında helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Üstçavuş Tevfik Özdemir’in babası Esat Özdemir’e ait olduğu öğrenildi.

    Yangında çoğu eşya kullanılamayacak halde gelse de Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı alevlerin zarar görmedi.

    Bunu duyan komşular duygulandı.

    Tekrar yapılacak

    Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yangının çıktığı bölgeye giderek ev sahibi ile görüştü.

    İHA’nın haberine göre yanan evde incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, evin yıkılarak sil baştan yapılması için talimat verdi.

    Balıkesir’de evde çıkan yangında Kur an-ı Kerim ve Türk bayrağı yanmadı #1

    Bu üçüncü ev

    Başkan Yılmaz, vatandaşların her zaman maddi manevi yanlarında olduklarını söyledi.

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yangın sonucu kullanılmaz hale gelen üçüncü evin inşaatını yapmış olacak.

    Balıkesir’de evde çıkan yangında Kur an-ı Kerim ve Türk bayrağı yanmadı #2

    Balıkesir’de evde çıkan yangında Kur an-ı Kerim ve Türk bayrağı yanmadı #3

    Balıkesir’de evde çıkan yangında Kur an-ı Kerim ve Türk bayrağı yanmadı #4

    Balıkesir’de evde çıkan yangında Kur an-ı Kerim ve Türk bayrağı yanmadı #5


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Hacı Sabancı evlendi, kılıçla pasta kesmesi sosyal medyada dalga oldu! 'Pasta yıkılacak sandım'
    Medya

    Hacı Sabancı evlendi, kılıçla pasta kesmesi sosyal medyada dalga oldu! 'Pasta yıkılacak sandım'

    Temel Karamollaoğlu: İdam cezası verilmesi kanaatindeyiz
    Gündem

    Temel Karamollaoğlu: İdam cezası verilmesi kanaatindeyiz

    Görüş Bildir