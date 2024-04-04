Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 1 kişi tutuklandı Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen masaj salonuna düzenlenen operasyonda, suç üstü yakalanan 2 kadın sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilirken, fuhşa aracılık edilen 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

Ekipler fuhuş ile mücadele etmeye devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacı Yusuf Mahallesi'nde bulunan bir masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit ederek operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler

Baskın sonucunda fuhuş yapanları suçüstü yakalayan polis, söz konusu adreste gerçekleştirdiği aramalarda, 2 adet uyuşturucu sentetik ecstasy hap, ayrıca suç geliri olarak değerlendirilen toplam 7 bin 250 liraya el konuldu.

2 kadın sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı

Fuhuş yapıldığı belirlenen masaj salonunda bulunan 2 kadının bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığının tespiti için İlçe Zührevi Hastalıklarla Mücadele Komisyonuna sevk edildi.

1 kişi tutuklandı

Masaj salonunu kiralayarak işletmesini yapan ve fuhşa aracılık eden K.D. (46) isimli şüpheli ise gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, fuhuş faaliyetlerinin gerçekleştiği mekan, Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararı uyarınca 90 gün geçici süreyle kapatılarak mühürlendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)