Bandırma ilçesinde ailesi ile telefonda yaşadığı tartışma sonunda intihar edeceğini söyleyen şahıs için seferber olunurken, 3 saat sonra arkadaşının evinde uyurken bulundu.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gece saatlerinde Abdurrahman U. (45) isimli şahıs, sahilde ailesiyle yaptığı görüntülü telefon görüşmesinde denize atlayarak intihar edeceğini söyledi.

3 SAAT BOYUNCA KORDONDA ARADILAR

Telefon görüşmesinin ardından ailesi durumu Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Gelen ihbar sonrasında Emniyet güçleri, sahil güvenlik ekipleri, 911 Arama Kurtarma ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma itfaiye ekipleri intihar eden şahsı aramaya başladı. Kayıp şahıs Bandırma kordonda yaklaşık 3 saat arandı.

Balıkesir'de intihar edeceğini söyleyen kişi, arkadaşının evinde uyurken bulundu - Video

ARKADAŞININ EVİNDE UYURKEN BULUNDU

Yapılan aramalarda intihar ettiği sanılan Abdurrahman U. bulunamadı. Gerçek 3 saat sonra açığa çıktı. Şahsın bir evde olduğu ihbarını alan Emniyet ekipleri intihar ettiği sanılan Abdurrahman U.’yu arkadaşının evinde uyurken buldu. Bu arada aramalar sırasında Bandırma Limanına giriş çıkışlar durduruldu.

BİRÇOK GEMİ, SAATLER SONRA LİMANA GİRİŞ YAPTI

İstanbul’dan kalkan 19:00 feribotu Bandırma açıklarında bekletildi. Feribot 3 saat sonra feribot iskeleye yanaşarak yolcuları bıraktı. Yük gemileri ve Ro - Ro gemisi de 3 saat sonra limana giriş yaptı.

"BİZ ONU ARARKEN, O UYUYORMUŞ"

Yaşanan olay hakkında bilgi veren 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy, "Akşam saat 21:00 sıraları Emniyete gelen bir üzerine sahilde bir şahsın intihar ettiği ihbarı sonucu buraya geldik. 3 saat arama yaptık sonuç alamadık. Daha sonra Abdurrahman Ugey isimli sahsın arkadaşının evinde bulunduğu söylendi. Şahıs arkadaşının evinde uyurken bulunmuş. Bu sürede feribot bandırma açıklarında bekledi. Yük gemileri ve Ro - Ro gemileri limana giriş yapamadı. Bizde sahıs bulununca olay yerinden ayrılıyoruz " diye konuştu.

EMNİYETE GÖTÜRÜRÜLDÜ

Arkadaşının evinde bulunan Abdurrahman U.’nun İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.









