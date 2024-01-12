Balıkesir'de kirpi avcılarına 42 bin lira para cezası kesildi

İHA
Yurdun her köşesinde kaçak avcılıkla mücadele sürüyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesi Zeytinli Jandarma Komutanlığı ekipleri Akçay Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları esnada kirpi avladıkları tespit edilen 6 kişiyi yakaladı.
42 bin lira ceza
Haber verilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi.
10 adet kirpi avladıkları tespit edilen 6 kişiye yasak avcılık nedeniyle toplam 42 bin 462 lira para cezası kesildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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