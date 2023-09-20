Balıkesir'de Togg sünnet arabası oldu Sındırgı Belediyesi tarafından makam aracı olarak kullanılmaya başlanan Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg bu kez de sünnet arabasına dönüştürüldü.

İHA Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg yollarda... Balıkesir’in Sındırgı Belediyesi'nin teslim aldığı Togg, makam aracı olarak kullanılmaya başlandı. Sünnet arabası yapıldı Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, 9 yaşındaki Ömer Faruk Yaşar’ın isteği üzerine Togg’u süsleterek düğün evine gönderdi. Yaşar, olmaz dediği sünnet aracı sürprizini sevinçle karşıladı. Düğüne gelen misafirler de yerli ve milli araca yoğun ilgi gösterdi. Sonrasında Ömer Faruk Yaşar konvoy eşliğinde Togg ile şehir turu attı. İlk defa Togg’a bindiğini ve çok güzel bir duygu olduğunu belirten Ömer Faruk Yaşar, “Araba çok iyi burada böyle bir ferahlık hissediyorsun içine girince. Başkan amcamız Ekrem Yavaş’a da sürprizi için teşekkür ediyorum.” dedi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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