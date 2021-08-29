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    Balıkesir'de tüpe kaynak makinesiyle yaklaşan hurdacı yaralandı

    Bir iş yerinde elindeki kaynak makinesi ile mutfak tüpüne yaklaşan hurdacı, patlamaya neden oldu. Hurdacı, patlamanın şiddeti ile adeta havaya uçtu. O anlar ise güvenlik kamerasına takıldı.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 15:28
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 16:33
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    Balıkesir'de tüpe kaynak makinesiyle yaklaşan hurdacı yaralandı

    Balıkesir'in Susurluk ilçesinde hurdacılık yapan 70 yaşındaki Hasan B., mutfak tüpüne kaynak makinesi ile yaklaşınca patlama oldu.

    Eski sanayi içerisinde meydana gelen patlama, güvenlik kamerasınca da görüntülendi.

    GERİYE FIRLATTI

    Tüpten çıkan alevler, bir anda Hasan B.'yi geriye fırlattı.

    Bu sırada dükkanın içinde olan 2 kişi ise olup biteni şaşkınlıkla izledi.

    HAFİF YANIKLARLA ATLATTI

    Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hasan B., hafif yanıklarla atlattığı kazanın ardından hastaneden taburcu oldu.

    Balıkesir'de tüpe kaynak makinesiyle yaklaşan hurdacı yaralandı ViDEO

    Balıkesir de tüpe kaynak makinesiyle yaklaşan hurdacı yaralandı #1

    Balıkesir de tüpe kaynak makinesiyle yaklaşan hurdacı yaralandı #2

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