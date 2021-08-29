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- Balıkesir'de tüpe kaynak makinesiyle yaklaşan hurdacı yaralandı
Balıkesir'de tüpe kaynak makinesiyle yaklaşan hurdacı yaralandı
Bir iş yerinde elindeki kaynak makinesi ile mutfak tüpüne yaklaşan hurdacı, patlamaya neden oldu. Hurdacı, patlamanın şiddeti ile adeta havaya uçtu. O anlar ise güvenlik kamerasına takıldı.
- İHA
- 29.08.2021 - 15:28
- Güncelleme : 29.08.2021 - 16:33
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde hurdacılık yapan 70 yaşındaki Hasan B., mutfak tüpüne kaynak makinesi ile yaklaşınca patlama oldu.
Eski sanayi içerisinde meydana gelen patlama, güvenlik kamerasınca da görüntülendi.
GERİYE FIRLATTI
Tüpten çıkan alevler, bir anda Hasan B.'yi geriye fırlattı.
Bu sırada dükkanın içinde olan 2 kişi ise olup biteni şaşkınlıkla izledi.
HAFİF YANIKLARLA ATLATTI
Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hasan B., hafif yanıklarla atlattığı kazanın ardından hastaneden taburcu oldu.
Balıkesir'de tüpe kaynak makinesiyle yaklaşan hurdacı yaralandı ViDEO