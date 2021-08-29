Haberler

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'de tüpe kaynak makinesiyle yaklaşan hurdacı yaralandı

Balıkesir'de tüpe kaynak makinesiyle yaklaşan hurdacı yaralandı

Bir iş yerinde elindeki kaynak makinesi ile mutfak tüpüne yaklaşan hurdacı, patlamaya neden oldu. Hurdacı, patlamanın şiddeti ile adeta havaya uçtu. O anlar ise güvenlik kamerasına takıldı.