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    Balıkesir'deki plajda hortum çıktı

    Tatilcilerin yoğun olduğu plajda aniden oluşan hortum 3 dakika sürerken, vatandaşların etrafa kaçıştığı anlar kameraya yansıdı.
    • 14.07.2022 - 09:50
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    Balıkesir'deki plajda hortum çıktı

    Yaz sezonunun başlamasıyla tatil bölgeleri akına uğrarken, plajda dehşet dolu anlar yaşandı.

    Balıkesir'in Burhaniye ilçesine Kurban Bayramı tatili için giden vatandaşlar hortuma yakalandı.

    3 dakika sürdü

    Plajda başlayan hortum metrelerce yüksekliğe ulaşırken, yaklaşık 3 dakika boyunca da etkili oldu.

    Vatandaşların kaçışmaları dikkat çekerken, hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Balıkesir'deki plajda hortum çıktı VİDEO

    Minik kız ailesini bırakıp kaçtı

    Görüntülerde, küçük bir kızın hortumu gördüğünde ailesini bırakıp kaçtığı anlar da yer adlı.

    İHA'nın aktarımına göre, bir önceki hortum yine Kurban Bayramı'nın 3. günü 22 Temmuz'da yaşanmıştı.

    Balıkesir deki plajda hortum çıktı #1

    Balıkesir deki plajda hortum çıktı #2

    Balıkesir deki plajda hortum çıktı #3


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