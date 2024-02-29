Bartın'da babasını öldürüp psikolojim bozuk dedi: Akıl sağlığı yerinde raporu verildi Babasını uyurken ekmek bıçağıyla öldürüp psikolojik sorunların var diyen zanlıya akıl sağlığı yerinde raporu verildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemede, "Olaydan 8 ay sonra çıkan bir raporu kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Bartın'da korkunç cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Amasra ilçesinde 6 Mart 2023 tarihinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen Egemen Köse, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile uyuyan babası emekli madenci Esat Köse'yi öldürdü, annesi Gülden Köse'yi de yaraladı.

Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı

Gözaltına alınıp, tutuklanan Egemen Köse hakkında, 'üst soyu öldürme ve yaralama' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın 3'üncü duruşması, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Egemen Köse duruşmaya görüntülü olarak katıldı, anne Köse ile taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi

Duruşmada, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen akıl sağlığı raporu okundu. Raporda, sanık Köse'nin akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

"Olay anında psikolojik durumum hiç iyi değildi"

Raporun okunmasının ardından söz hakkı verilen Egemen Köse, "Olaydan 8 ay sonra çıkan bir raporu kabul etmiyorum. Olay anında psikolojik durumum hiç iyi değildi. İntihar aşamasına gelmiştim. Olaydan sonra ailemin ve arkadaşlarım desteği ile ruhsal halim düzeldi. Hatta üniversite sınavlarına bile hazırlanıyorum. Olay anında beni Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk ettiler. Ama tam detaylı inceleme olmadı. Eğer o zaman detaylı inceleme yapılsaydı; rapor da bu şekilde çıkmazdı. O zaman psikolojim çok bozuktu ama şimdi iyiyim." dedi.

"Benim çocuğum anne ve babasına zarar verecek bir çocuk değildir"

Duruşmada dinlenen anne Gülden Köse ise "Oğlumdan şikayetçi değilim. Oğlumun bizimle hiçbir problemi yoktu. Oğlumun bizimle hiç kavgası olmadı. Oğlumun alkol, uyuşturucu gibi bir durumu da yoktu. O gece, her şey uyurken oldu. Benim çocuğum anne ve babasına zarar verecek bir çocuk değildir." dedi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)