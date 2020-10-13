Başakşehir’de dezenfektanlı elleriyle atık yakmaya çalıştı, kendi yandı

Dezenfaktandaki alkolün etkisiyle aniden yanmaya başlayan çalışanın sağ kolunda yanıklar oluştuğu belirtilirken, o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan metal kaplama atölyesinde çalışan bir kişi, el dezenfektanını kullandıktan sonra atölyede bulunan atıkları yakmak istedi.

Atıkları yakmaya çalıştığı sırada çalışan, dezenfektandaki alkolün etkisiyle alev alev yanmaya başladı.

Dezenfektanlı elleriyle atık yakmaya çalıştı, kendi yandı VİDEO

Olayı gören diğer işçiler, mesai arkadaşlarının yardımına koştu. Üzerindeki tişörtü çıkararak yanmaktan son anda kurtulan kişinin, sağ kolunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"DEZENFEKTAN SÜRDÜKTEN SONRA ATEŞ YAKMAK İÇİN 3 DAKİKA BEKLEYİN"

Uzmanlar ise koronavirüs nedeniyle kullanımı her geçen gün artan dezenfektandaki yüksek alkolün ateşle buluşunca ellerde yanıklar oluşmasına neden olabileceğini belirtiyor.

Dr. Ülkümen Rodoplu, "Hem kendimizi korumak hem de çocuklarımızı korumak için dezenfektan kullandıktan sonra kibrit ya da çakmak yakılmamalı. En az 3 dakika geçmesi sağlanmalı. Kişiler, bu konuda dikkatli olmazsa ellerinde, kollarında yanıklar oluşabilir." dedi.

Rodoplu, "Dezenfektanları virüsü öldürücü özelliğinden dolayı hem kendimiz kullanıyoruz hem de çocuklarımıza dezenfektan kullanımının önemini anlatıyoruz. Ancak dezenfektan sürdükten hemen sonra ateş ile temasınızın olmaması gerekiyor. Örneğin sigara yakmak, büyük bir tehlike oluşturabilir. Çocuklar da fırsat bulduklarında çakmak ya da kibritle oynamaya çalışabilirler. Hem kendimizi hem de çocuklarımızı korumak için dezenfektan kullandıktan sonra kibrit ya da çakmak yakılmamalı. En az 3 dakika geçmesi sağlanmalı. Kişiler bu konuda dikkatli olmazsa ellerinde, kollarında yanıklar oluşabilir." dedi.

MERDİVEN ALTI ÜRETİM

Dezenfektanlarda olması gereken alkol oranının yüzde 70 olduğunu, ancak merdiven altı üretim yapan bazı firmaların yüzde 90 oranında alkol kullanabildiğini ifade eden Rodoplu, "Artık dezenfektanlar hayatımızın içinde. Çünkü koronavirüs 20 saniye sabunlu su ile yıkadığımızda yok oluyor. Sabunlu suyu evimiz, iş yerimiz ve okul dışında açık alanda bulamıyoruz. Elimizi, parmak aralarını, tırnak diplerini ovalayarak, elimizde bulunan olası virüsü yok ediyoruz.

Bununla birlikte bazı tehlikeler de belirdi. Çok uzun süre kullanıldığında alkol oranı yüksekse egzama gibi bazı cilt hastalıklarına neden oluyor. Önemli bir başka konu olarak da yanık karşımıza çıktı. Türkiye'de de bu konuyla ilgili vakalar olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Alkol bazlı dezenfektanlar ve alkol kolayca yanabiliyor, alev alabiliyor.

Önerilen oran aslında yüzde 70. Ancak piyasada çok miktarda merdiven altı dezenfektan olduğunu biliyoruz. Bunların içine yüzde 80, yüzde 90 oranında alkol koyan bazı merdiven altı firmalar var. Fiyatı ucuz diye kişiler bunu rahatlıkla temin edebiliyor." ifadelerini kullandı.