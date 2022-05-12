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    Başakşehir'de kafe çıkışı yumruklu kavga

    Bölgedeki kafede bulunan iki grup arasındaki tartışma sonucunda tekmeli yumruklu kavga çıktı. Taraflar güçlükle ayrılırken yaşanan anlar kameraya yansıdı.
    • 12.05.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 12:07
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    Başakşehir'de kafe çıkışı yumruklu kavga

    İstanbul Başakşehir'de bir kafede oturan grup arasında anlaşmazlık çıktı.

    Kafeden çıkışa doğru yönelen gruplar arasında bir anda alevler yükseldi.

    Tekme tokat birbirlerine girdiler

    Bilinmeyen nedenle yaşanan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle yumruklar havada uçuştu.

    Başakşehir'de kafe çıkışı yumruklu kavga ViDEO

    Başakşehir de kafe çıkışı yumruklu kavga #1

    Polis korkusuyla dağıldılar

    İHA'nın aktardığı habere göre, giderek şiddetini artıran tekme tokat kavga için polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

    Bu esnada olaya dahil olan vatandaşların güçlükle ayırdığı taraflar olay yerinden dağıldı.

    O anlar kamerada

    Yaşanan dehşet anlar ise anbean kameralara yansıdı.


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