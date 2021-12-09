Soğuk gıda ürünleri taşıyan kamyonet sürücüsü, rampadan indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Sürücü, takılı olan emniyet kemeri sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

İstanbul Başakşehir’de, Şahintepe Mahallesi Şehit Fethi Sekin Caddesi'nde Turgay Arslan, saat 09.30 sıralarında kamyonetiyle rampadan aşağı iniyordu.

Sürücü, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kamyonet yol kenarına devrilirken, taşıdığı ürün kolileri yol kenarına döküldü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonete sıkışan sürücüyü, sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim etti.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücü Turgay Arslan'ın, emniyet kemeri takmadığı için kazadan hafif yaralı olarak çıktığı öğrenildi. Sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir’de, kaza yapan sürücüyü emniyet kemeri kurtardı VİDEO



“EMNİYET KEMERİ TAKILI OLDUĞU İÇİN BİR ŞEY OLMADI”

Sürücünün arkadaşı Erdem Usta, "Rampa aşağı inerken yerler de kaygan olduğu için araba kayıyor sonra takla atıyor. Arabada bir kişi vardı. Durumu şu anda iyi ambulans aldı götürdü. Çok şükür bir şey olmadı. Emniyet kemeri takılı olduğu için bir şey olmadı. Emniyet kemeri takılı olmasaydı daha kötü şeyler olabilirdi." dedi.