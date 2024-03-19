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Başkent'te çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Başkent'te çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttükleri çalışmalar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.