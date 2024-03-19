Başkent'te çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

İHA
Uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen Narkogüç Operasyonları kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttükleri çalışmalar neticesinde, Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde olduğu yönünde istihbari bilgiler elde edildi.
Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
4 şüpheli yakalandı
Operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Narkotik arama köpeği ile yapılan iş yeri aramasında 40 bin 627 adet extacy hap, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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