Batman’da çocuğu darbeden öğretmene para cezası verildi

Kreşten dönen oğlunun vücudunda darp izleri gören anne, aldığı darp raporu ile öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Mahkeme, öğretmene para cezası verdi.

Batman’da anne Necla Coşkun, kreşten dönen 3 yaşındaki oğlunun darbedildiğini gördü.

Çocuğun vücudunda izler gören anne, Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı.

Kreş öğretmeni hakkında suç duyurusunda bulundu. Anne Necla Coşkun, 3 yıl boyunca hukuk mücadelesi verdi.

İTİRAZ EDİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, öğretmen hakkında çıkan 5 yıl hapis cezasını erteleme kararı ile para cezasına dönüştürdü.

Cezanın az olduğunu ifade eden Necla Coşkun, karar itiraz edildiğini, şahsın hala öğretmenlik yapmaya devam ettiğini ifade etti.

“YÜZÜNDE ÇİZİKLER VARDI”

Olay hakkında açıklamalar yapan Necla Coşkun şu ifadeleri kullandı:

"3 yaşındaki çocuğum öğretmeni tarafından darp edildi. Okul servisi çocuğumu akşam eve getirdiği zaman bu durumu gördüğümde şok oldum. Çocuğumu hemen alıp Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne götürüp darp raporu aldım. Çocuğumun gözünde şişkinlik yüzünde çizikler vardı, karın bölgesinde morluklar vardı. Darp raporunu aldıktan sonra suç duyurusunda bulundum.”

“ÇOCUĞUMUN HAYATI ESKİSİ GİBİ OLMAYACAKTIR”

“Darp raporunda çocuğun dövüldüğü şiddete maruz kaldığı sonucuna varıldı. Bu şiddetin ardından çocuğum ile ilgili psikiyatri gözetiminde şu an tedavi süreci başlatıldı. Belki artık çocuğumun hayatı eskisi gibi olmayacaktır.”





“BENİM DERDİM PARA DEĞİL”

“Benim çocuğum darp gördü ama başka çocuklarda darp edilmesin. Mahkeme sonuçlandı ve çok düşük bir para cezası ile sonuçlandı. Benim derdim para cezası değil öyle olmuş olsaydı zaten ilk başta ben bunu yapardım. Gerçekten öğretmenin güzel bir ceza almasını istiyorum. Küçük bedenlere dokunulmasın onlar incitilmesin.”

“GÖREVDEN ALINMASINI İSTİYORUM”

“Oğlum Oğuz'un birçok gece kalkıp da bana sarılıp ağladığını gördüm. Başka çocuklar bu durumu yaşamasın. Mahkeme şu kararı verdi 5 yıl erteleme kararı aldı para cezasına çevrildi. O para cezası da çok da umurumda değil, sadece lütfen şu an o öğretmen görevi başında ve onun görevden alınmasını istiyorum başkada bir şey istemiyorum.”

“İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM”

“Duruşma son buldu biz karara itiraz ettik. Bununla ilgili ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim. Bu işin peşini bırakmayacağım. Lütfen ailelerden ricam bir anne bir baba çocuklarının söylediklerine itibar etmesine gerektiğine inanıyorum. Çocuklarınız ile konuştuğunuz zaman o gerçek er ya da geç ortaya çıkıyor.”

“GÜVENLİK KAMERASI YOKTU”

“Özel kreşte güvenlik kamerası yoktu, kreşte güvenlik kamerası olsaydı benim çocuğum şiddete maruz kalmazdı. Maalesef güvenlik kamerası yok ve öğretmenin cezası sabit görüldü. Öğretmen hala görevi başında çalışıyor.”





“ARTIK KÜÇÜK BEDENLERE DOKUNULMLASIN”

“Öğretmenin çalıştığı kreş aynı hafta içerisinde başka birine devredildi. Kreş de onlara aitti. Dayak atan kişi mağdur değil dayak yiyen biz mağdur olduk. Talebim öğretmenin cezalandırılmasını istiyorum. Artık küçük bedenlere dokunulmasın. Çocuklar sakat kalmadan öldürülmeden böyle insanların önünü kesmeleri lazım.”