Batman'da kaynı tarafından bıçaklanan kadın: Nereye kadar kadınları öldürecekler

Batman'da kaynı tarafından bıçaklanan kadın: Nereye kadar kadınları öldürecekler

Boşanma aşamasında eşinin kardeşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Mizgan C., saldırganın serbest bırakılmasına tepki göstererek, “Nereye kadar kadınları öldürecekler?" dedi.

Batman’da, 25 yaşındaki Mizgin C., eşi İsmail Ü.’den psikolojik şiddet gördüğü gerekçesi ile yaşamına son vermek istedi.

Mizgin C., hastaneden taburcu edileceği 30 Nisan’da, kent merkezi Diyarbakır Caddesi Dört Yol Kavşağı’nda eşi ve kaynı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Sağ kolundan yaralanan Mizgin C.'nin annesi, babası ve amcaoğlu ise ölümcül darbeler aldı.

İHA’nın haberine göre; 4 kişiyi bıçaklayan şahsın elini kolunu sallayarak dışarda dolaştığını söyleyen Mizgin C., yaşadıklarını şu ifadeler ile dile getirdi:

“Yaşadığım bıçaklı saldırı öncesi eşimden 4 yıldır psikolojik şiddet görüyordum. Sürekli hakaretlere maruz kaldım. Eşimle tartıştım ilaç alıp intihar ettim. 2 gün boyunca yoğun bakımda kaldım.

“Babama ikinci bir darbe vurmaya çalışırken ben araya girdim”

Hastane çıkışı kayınçom babamı arayarak gel kızını al dedi. Ben gitmek istemedim oğlumun yanına gitmek istiyorum dedim. Bana hakaretler etti ve zorla taksiye bindirdi ve ailemi arayıp Batman kent merkezinde bulunan dört yola çağırıp 'gelip kızınızı alın' dedi.

Ailem verilen adrese geldi. Ama olayın büyüyeceğini, bıçaklanacaklarını bilmiyorlardı. Planlı bir şekilde eşimin kardeşi Maşallah Ü. orda kendini sakladı. Eşim ve babam tartışmaya başlıyor. Maşallah Ü., saklandığı yerden çıkıp direkt babamı bıçaklıyor. Babama ikinci bir darbe vurmaya çalışırken ben araya girdim bıçak darbelerine ben de maruz kaldım.

“2 ay 5 gün hapis yatıp dışarı çıktı”

Kolumda 3 bıçak yarası var. Aldığım bıçak darbeleri sinir damarlarımı kesti ve artık eskisi gibi kolumu kullanamayacağım. Maşallah Ü., 2 ay 5 gün hapis yatıp dışarı çıktı. Nasıl bir insanlık 4 kişiyi bıçaklayan adamı 2 ay hapisle cezalandırılıyor. Bu kadar kolay mı? Devletimizin adaletine güveniyorum. Devletimiz, gereken cezayı Maşallah Ü., İdris Ü. ve İsmail Ü.'ye vermesini istiyorum.





“Adalet cani adamı serbest bırakıyor”

Daha ne kadar kadınların kanı dökülecek, nereye kadar kadınları öldürecekler? Adalet yerini bulsun. Ben bir anneyim bir annenin bir babanın evladıyım. 3 aydır evladımın hasreti ile yanıp tutuşuyorum. Adalet cani adamı serbest bırakıyor. 4 kişiyi bıçaklayan adam elini kolu sallayarak dışarda dolaşıyor.”

“Kullandığı bıçak 13 santim büyüklüğünde”

Mizgin C.'nin avukatı Mehmetşah Uğurlu ise, şu sözleri kaydetti:

“İddianame hali hazır değilken halen bir sonuç alınmazken delilerin tam toplanmamışken, hastanenin kati raporları daha çıkmamışken Maşallah Ü.'nün mahkemece serbest bırakılmasını aslında çok da uygun bulmuyoruz. Maşallah Ü.'nün tahliye edilmemesinin daha uygun olduğunu düşünüyoruz.

Aynı zamanda mahkemenin vermiş olduğu Maşallah Ü. ile ilgili kasten yaralama suçunu yanlış olduğunu düşünüyoruz. Kesten yaralama suçu değil, "adam öldürmeye yönelik teşebbüsten" yargılanmasını düşünüyoruz. Çünkü kullandığı bıçak 13 santim büyüklüğünde. 5 kişinin yaralanmasına sebep olduğu için bu adamın, adam öldürmeye teşebbüsten tutuklanma gerektiğini ve asla tahliye edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu konuda gerekli girişimlerimizi yaptık. Mizgin C.'nin avukatı olarak gerekse Batman İnsan Hakları Derneği’nin ve gerekse baromuzun kadın haklarımızın yapmış olduğu çalışmalarla itiraz dilekçelerimizi sunduk. Maşallah Ü'nün tutuklanması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Dilekçelerimizi sık sık vermeye devam edeceğiz.”