Batman'da polisten kaçan araçtan atılan kutudan uyuşturucu çıktı Batman'da polis ekiplerinden kaçan araçtan atılan kutuda 4 kilo 718 gram skunk, 238 gram toz esrar bulundu.

İHA

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube müdürlüklerince takibe alınan araç durdurulmak istendi.

Dur ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç kovalamaca sonucu yakalandı.

1 şüpheli gözaltında

Araçtaki 1 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerince kovalamaca sırasında araçtan atılan kutuda ve şüphelinin ikametinde yapılan aramada 4 kilo 718 gram skunk, 238 gram toz esrar ve tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)