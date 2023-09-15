Batman'daki hasta, karnındaki dev tümörden kurtuldu

İHA

Batman'da 54 yaşındaki hasta, kanama şikayeti nedeniyle hastaneye başvurdu.

Şikayetlerinin gerilememesi üzerine İluh Devlet Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğine başvuran hastayı muayene eden doktor, yapılan tetkikler neticesinde sağ overde yaklaşık 140x120 milimetre çapında yoğun içerikli kitle tespit etti.

Hasta, 3 saat süren ameliyat sonucunda dev tümörden kurtuldu.

"Hastamız çektiği acıdan kurtuldu

Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Op. Dr. Celal Cengiz, şu ifadeleri aktardı;

54 yaşındaki hastamız bize başvurduğunda çok acı çekiyordu. Acil bir şekilde yapılan tetkiklerin ardından tümör tespit edildi. Ameliyat kararı alındı. 3 saat süren ameliyatın ardından tümör başarıyla alındı. Hastamız çektiği acıdan kurtuldu. Ameliyatın başarılı geçmesi hem hastamızın hem bizi mutlu etti.