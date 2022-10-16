Bartın'daki faciada şehit olan 25 yaşındaki Berkay Kesim için düzenlenen cenaze törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı.

Maden şehitleri son yolculuğuna uğurlandı...

Türkiye 14 Ekim akşamı Bartın'dan gelen haberle sarsıldı.

Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki grizu patlaması sonucu 41 işçi yaşamını yitirdi, 58 kişi ise yaralandı.

6 işçi toprağa verildi

Hayatını kaybeden işçilerden 35'i dün toprağa verilirken, 6 işçi için ise bugün cenaze töreni düzenlendi.

Siyasi isimler de acılı aileleri ziyaret ederek, yaralarının sarılması için çalışmaları genişletiyor.

Şehit Berkay Kesim son yolculuğuna uğurlandı

Bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan şehitlerden biri de 25 yaşındaki Berkay Kesim oldu...

Epçiler köyünde kılınan cenaze namazı sonrası şehit Kesim'in naaşı köy mezarlığına getirildi.

Bekir Bozdağ şehit Berkay Kesim'in cenazesinde Kur'an-ı Kerim okudu VİDEO



Bakan Bozdağ Kur'an-ı Kerim okudu

Törene katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şehit madencinin mezarı başında bir müddet Kur'an-ı Kerim okudu.

Ziyaretlerini sürdürdü

Yapılan duaların ardından aileye taziyede bulunan Bozdağ, daha sonra patlamada hayatını kaybeden 30 yaşındaki Ali Doğru'nun Fırıncılar köyündeki ailesini ziyaret etti.

İHA'nın aktarımına göre; burada aileyle görüşen Bakan Bozdağ, başsağlığı diledikten sonra Ankara'ya hareket etti.