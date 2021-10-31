Beşiktaş’ta dur ihtirana uymayan alkollü sürücü, ortalığı birbirine kattı

Uygulama yapan polislerin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, bir otomobile ve motosiklete çarptıktan sonra Dolmabahçe Sarayı önlerindeki demir korkuluklara vurarak durabildi.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesi, 29 Ekim günü saat 19.05 sıralarında alkollü bir sürücü, uygulama yapan ekipler tarafından durdurulmak istendi.

Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Hızla ilerleyen sürücü, Dolmabahçe Caddesi’nde yol üzerindeki bir otomobil ve park halindeki motosiklete çarptı.

YAYALAR KIL PAYI KURTULDU

Kaza sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, Dolmabahçe Sarayı önlerinde kaldırımdaki demir korkuluklara çarparak durabildi.

Kaldırımda bulunan yayalar kazadan kıl payı kurtuldu.

Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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CAN KAYBI YA DA YARALANMA OLMADI

Alkollü sürücünün çarptığı otomobil ve motosiklet sahipleri şikayetçi olmak için karakola gitti.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

“HERKESE ÇARPA ÇARPA GİTTİ”

Olay sonrası konuşan motosiklet sürücüsü, şu ifadeleri kullandı:

“Bu kadın çok fazlasıyla alkol almış. Alkollü olduğu için hem gelen gidenlere çarpmış hem de duran motorumuza da vurdu. Ayrıca arkadaşlara da yine herkese çarpa çarpa gitti. Bizim motorumuz var, motora direkt vurarak kaçtı gitti. Araç içerisinde alkollü iki kişi vardı. Teşekkür ederiz, sağ olun.”