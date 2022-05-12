Beşiktaş'ta iki taksici müşteri yüzünden kavga etti

Beşiktaş'ta iki taksici müşteri yüzünden kavga etti

Yol ortasında iki taksici arasında müşteri nedeniyle çıkan tekme tokatlı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Barbaros Bulvarı üzerinde iki taksici müşteri için tartıştı.

İHA'nın haberine göre; seyir halindeki iki taksici arasında yolda bekleyen müşteri nedeniyle çıkan tartışma büyüyerek tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.

Tekme tokat kavga çıktı

Akan trafiğin ortasında birbirlerine yumruk atan taksicileri vatandaşlar ayırmaya çalıştı. İki taksici vatandaşların uğraşları sonucu sakinleşti.

Şikayetçi olmadılar

Polis merkezine götürülen iki taksicinin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. İki taksicinin yumruklu kavgası ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.



