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    Beşiktaş'ta iki taksici müşteri yüzünden kavga etti

    Yol ortasında iki taksici arasında müşteri nedeniyle çıkan tekme tokatlı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 12.05.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 10:12
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    Beşiktaş'ta iki taksici müşteri yüzünden kavga etti

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Barbaros Bulvarı üzerinde iki taksici müşteri için tartıştı.

    İHA'nın haberine göre; seyir halindeki iki taksici arasında yolda bekleyen müşteri nedeniyle çıkan tartışma büyüyerek tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.

    Tekme tokat kavga çıktı

    Akan trafiğin ortasında birbirlerine yumruk atan taksicileri vatandaşlar ayırmaya çalıştı. İki taksici vatandaşların uğraşları sonucu sakinleşti.

    Şikayetçi olmadılar

    Polis merkezine götürülen iki taksicinin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. İki taksicinin yumruklu kavgası ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

    Beşiktaş ta iki taksici müşteri yüzünden kavga etti #1

    Beşiktaş ta iki taksici müşteri yüzünden kavga etti #2

    Beşiktaş ta iki taksici müşteri yüzünden kavga etti #3


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