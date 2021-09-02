Beşiktaş'ta turistleri bıçaklayan kağıt toplayıcısına 36 yıl hapis

2'si kadın 3 Rus turiste bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven'in cezası belli oldu.

Ocak ayında tatil için İstanbul'a gelen Rus uyruklu Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M., Beşiktaş ilçesinde dolaştığı sırada kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Saldırıda Maxim M. elinden, Aleksandra V.’yi karnından, Aleksandra R. ise vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanmıştı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

40 yaşlarındaki saldırgan Hasan Hüseyin Yurtseven, Beyoğlu Cihangir’deki bir camide yakalanarak tutuklanmıştı.

Akli dengesi yerinde olmadığı Yurtseven'in ilk sözlü ifadesinde, “Onları bir an şeytan olarak gördüm.” dediği ortaya çıkmıştı.

Beşiktaş'ta turistleri bıçaklayan saldırganın yakalanma anı



45 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hakkında iddianame hazırlanan Yurtseven için 3 kişiye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Haziran ayında ilk duruşma gerçekleşirken; heyet, mütalaa hazırlanması için duruşmayı ertelemişti.

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ: TAHLİYE TALEBİ

Yurtseven’in yargılandığı dava, ikinci duruşmada karara bağlandı.

İstanbul 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yurtseven ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada önceki celse açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, mütalaaya katılmadıklarını, müştekiler ile sanıklar arasında önceden husumet bulunmadığını ve suçun, öldürmeye elverişsiz bıçak ile işlenmesinden dolayı ‘kasten yaralama’ suçunu oluşturabileceğini, bu nedenle sanık hakkında haksız tahrik indirimi yapılmasını ve tahliyesine karar verilmesini talep etti. Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Yurtseven, önceki beyanlarını tekrar ettiğini ve beraatını talep ettiğini söyledi.

36 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Sanık Yurtseven’i 3 kişiye karşı ‘kasten öldürme’ suçundan 3 kez müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, suçun teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle sanığı 3 kişiye karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 12’şer yıl olmak üzere toplamda 36 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelinin ifadesinde bıçağı tinercilerden korunmak için yanında taşıdığı, saldırıyı neden yaptığını bilmediği ve olay anında kendini kaybettiğini söylediği anlatılmıştı.