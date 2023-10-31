Beykoz'da mimar gencin ağır yaralandığı kazada sürücü serbest bırakıldı İstanbul'un Beykoz ilçesinde Tolga Duva, otomobiliyle karşı şeride geçerken Fatih Terzi'nin kullandığı motosiklete çarptı. kazada ağır yaralanan Fatih terzinin sol bacağının kesildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan Tolga Duva serbest bırakıldı.

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DHA

29 Ekim akşamı İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Çavuşbaşı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde sürücü Tolga Duva, caddede aracıyla sollama yaparken Fatih Terzi'nin kullandığı motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle Fatih Terzi, motosikletinden savrulup yerde sürüklenerek ağır yaralandı. Tolga Duva, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Motosiklet sürücüsünün bacağı kesildi

Ambulansla hastaneye kaldırılan, Fatih Terzi'nin tedavisine yoğun bakımda devam edildiği, hayati tehlikesinin sürdüğü ve sol bacağının diz altından kesildiği öğrenildi.

Caddede hız yaptığı anlar görüntülendi

Kazaya neden olan sürücünün caddede hızla ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Tolga Duva'nın aracında bulunan Hakan D.'nin bir sosyal medya uygulamasında, "Sarhoş olup her şeyi çift gördüğümde bile sen bir taneydin" paylaşımı dikkat çekti.

"Güvenlik kamerası kayıtlarını sildirmeye çalıştılar"

Öte yandan, Fatih Terzi'nin yakınları, Tolga Duva'nın kaza sonrası gözaltına alınıp daha sonra serbest kaldığını söyleyerek isyan etti; karşı tarafın olaydan sonra çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini sildirmeye çalıştığını da belirterek, kazaya tanık olanların tehdit edildiğini iddia etti.

"Oğlumu biçti, 3.22 promil alkollü çıktı"

Baba Lütfi Terzi, şunları söyledi:

Sollamanın yasak olduğu, yerde düz çizgi bulunan yerde 150-180 kilometre hız ile yanlış sollamayla gelen bir araç oğlumu biçiyor. Bu kişi daha sonra karakolda 3.22 promil alkollü çıkıyor. Karakolda uyuşturucu şüphesi üzerine saç ve kan örneği de alınıyor. Hakim bunu serbest bırakıyor. Alkollü olduğu net, paylaşımları ve ifadesi var. Alkollü olduğunu, yanlış sollama yaptığını da kabul ediyor. Buna rağmen serbest bırakılıyor. Çocuğumuz şu an burada hastanede, yoğun bakımda bacağının biri kesildi. Ölüm tehlikesi devam ediyor. Doktorlar, 'her an her şeye hazırlıklı olun' diyor. Bizim burada beklentimiz adalet. Devletin benim hakkımı da, onun hakkını da koruması lazım.

İş yeri sahiplerini ve şahitleri tehdit etmişler

Güvenlik kamerası kayıtlarını sildirmek için iş yeri sahiplerini ve şahitleri tehdit ettiklerini de belirten Lütfi Terzi, sözlerini şöyle sürdürdü:

Karşı taraf olay yerindeki kamera olan iş yerleri veya şahitleri bir gün sonra telefonla ve bizzat birileriyle gelerek tehdit etmişler. Avukatlarımız bunu bildirecekler zaten ama bunun da bildirilmesi lazım. Biz de mi bu yollara başvuralım? Biz de aciz değiliz. Suçlu olduklarını örtbas edebilmek için hem şahitlere tehditte bulunmuşlar, hem de kamera görüntülerini silmeleri için tehditte bulunmuşlar.

"Kırılmadık yeri yok, bacağını kestiler"

Fatih Terzi'nin kardeşi Deniz Terzi, şu ifadeleri kullandı:

Abim, 33 yaşında iç mimardı. 29 Ekim günü olaydan birkaç saat önce birlikteydik. Benim yeni doğan bir bebeğim var, onu sevmeye gelmişti. Kutlamalara katılacaktı, hafif kırgınlığı vardı, boğazının ağrısı geçsin diye çorba içmeye evden dışarı çıkmıştı. Hatalı sollama ve yüksek alkolden dolayı ağabeyimi orada biçiyor. Hastaneye geldiğinde babamdan imza aldılar, ameliyat öncesinde. Kırılmadık hiçbir yeri yok, bir bacağını kestiler. Yoğun bakıma yanına girdim, kalbi destekle çalışıyor, entübe edildi, kafasında kırıklar var kaskı olduğu halde. Motosikletliydi, kaskı vardı, yeleği vardı. Karşı taraftan hatalı sollamayla ağabeyimin bulunduğu şeride giriyor, onu biçip devam ediyor. 3.22 promil çok yüksek.

"Bu durumdayken, hakim bu suçluyu nasıl serbest bırakır"

Deniz Terzi,

O gece paylaşım yapıyor, arabasını paylaşıyor. Yüksek alkollü olduğunu kendisi de ilan ediyor. "Geceye not bırak" diye, paylaşım yapıyor. Bıraktığı not da ağabeyimi biçmek. Bu kadar kendi ifadesi varken, bu kadar kural ihlali yapmışken, ağabeyimin canına kast etmişken; ki uyutuluyor, uyandırılamıyor kendisi. Bu durumdayken, hakim bu suçluyu nasıl serbest bırakır? Biz bunun peşindeyiz. Ben şu an bunun peşinde olmak istemiyorum. Ben şu an ağabeyimin yanında yoğun bakımda ona yakın olmak istiyorum.

şeklinde konuştu.



Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)