DHA

29 Ekim akşamı İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Çavuşbaşı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde sürücü Tolga Duva, caddede aracıyla sollama yaparken Fatih Terzi'nin kullandığı motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle Fatih Terzi, motosikletinden savrulup yerde sürüklenerek ağır yaralandı. Tolga Duva, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Motosiklet sürücüsünün bacağı kesildi

Ambulansla hastaneye kaldırılan, Fatih Terzi'nin tedavisine yoğun bakımda devam edildiği, hayati tehlikesinin sürdüğü ve sol bacağının diz altından kesildiği öğrenildi.

Caddede hız yaptığı anlar görüntülendi

Kazaya neden olan sürücünün caddede hızla ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Tolga Duva'nın aracında bulunan Hakan D.'nin bir sosyal medya uygulamasında, "Sarhoş olup her şeyi çift gördüğümde bile sen bir taneydin" paylaşımı dikkat çekti.

"Güvenlik kamerası kayıtlarını sildirmeye çalıştılar"

Öte yandan, Fatih Terzi'nin yakınları, Tolga Duva'nın kaza sonrası gözaltına alınıp daha sonra serbest kaldığını söyleyerek isyan etti; karşı tarafın olaydan sonra çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini sildirmeye çalıştığını da belirterek, kazaya tanık olanların tehdit edildiğini iddia etti.

"Oğlumu biçti, 3.22 promil alkollü çıktı"

Baba Lütfi Terzi, şunları söyledi:

Sollamanın yasak olduğu, yerde düz çizgi bulunan yerde 150-180 kilometre hız ile yanlış sollamayla gelen bir araç oğlumu biçiyor. Bu kişi daha sonra karakolda 3.22 promil alkollü çıkıyor. Karakolda uyuşturucu şüphesi üzerine saç ve kan örneği de alınıyor. Hakim bunu serbest bırakıyor. Alkollü olduğu net, paylaşımları ve ifadesi var. Alkollü olduğunu, yanlış sollama yaptığını da kabul ediyor. Buna rağmen serbest bırakılıyor. Çocuğumuz şu an burada hastanede, yoğun bakımda bacağının biri kesildi. Ölüm tehlikesi devam ediyor. Doktorlar, 'her an her şeye hazırlıklı olun' diyor. Bizim burada beklentimiz adalet. Devletin benim hakkımı da, onun hakkını da koruması lazım.