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    Beykoz'da trafikte ayağını camdan sarkıtıp otomobil kullandı

    Seyir halinde olan bir otomobil sürücüsünün trafikteki rahatlığı tepki çekti. Bir ayağını camdan dışarı sarkıtarak otomobil kullanan sürücünün o anları kameraya yansıdı.
    • 21.08.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 15:59
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    Beykoz'da trafikte ayağını camdan sarkıtıp otomobil kullandı

    Beykoz-Kavacık TEM otoyolunda sağ şeritte ilerleyen otomobil sürücüsü, bir ayağını camdan dışarı sarkıttı.

    Hem kendi hem diğer sürücüleri tehlikeye atan sürücü yoluna bu şekilde devam etti.

    O anlar kaydedildi

    Şahsın rahatlığı trafikteki diğer sürücülerin cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Beykoz'da trafikte ayağını camdan sarkıtıp otomobil kullandı VİDEO

    Beykoz da trafikte ayağını camdan sarkıtıp otomobil kullandı #1

    Şans eseri kaza yaşanmadı

    İHA'nın aktarımına göre; tepki çeken sürücü, ayağı camdan dışarı sarkıtılmış halde yoluna devam ederek gözden kayboldu.

    Şans eseri, kaza meydana gelmedi.

    Beykoz da trafikte ayağını camdan sarkıtıp otomobil kullandı #2

    Beykoz da trafikte ayağını camdan sarkıtıp otomobil kullandı #3


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