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- Beykoz'da trafikte ayağını camdan sarkıtıp otomobil kullandı
Beykoz'da trafikte ayağını camdan sarkıtıp otomobil kullandı
Seyir halinde olan bir otomobil sürücüsünün trafikteki rahatlığı tepki çekti. Bir ayağını camdan dışarı sarkıtarak otomobil kullanan sürücünün o anları kameraya yansıdı.
- 21.08.2022 - 15:57
- Güncelleme : 21.08.2022 - 15:59
Beykoz-Kavacık TEM otoyolunda sağ şeritte ilerleyen otomobil sürücüsü, bir ayağını camdan dışarı sarkıttı.
Hem kendi hem diğer sürücüleri tehlikeye atan sürücü yoluna bu şekilde devam etti.
O anlar kaydedildi
Şahsın rahatlığı trafikteki diğer sürücülerin cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Beykoz'da trafikte ayağını camdan sarkıtıp otomobil kullandı VİDEO
Şans eseri kaza yaşanmadı
İHA'nın aktarımına göre; tepki çeken sürücü, ayağı camdan dışarı sarkıtılmış halde yoluna devam ederek gözden kayboldu.
Şans eseri, kaza meydana gelmedi.