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    Beylikdüzü'nde iş yerinde yangın

    İstanbul Beylikdüzü'nde plastik kasa ve palet üretim yapan iş yerinin deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. 10 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
    • 19.09.2022 - 08:06
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    Beylikdüzü'nde iş yerinde yangın

    Yakuplu Mahallesi Şehitler Caddesi'nde bulunan, plastik kasa ile palet ve kimyasal maddelerin depolandığı iş yerinin bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam iş yerinden hala dumanlar yükseliyor.

    14 saattir söndürülemedi

    İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi 14 saattir müdahalesi devam ediyor.

    Beylikdüzü nde iş yerinde yangın #1

    10 katlı bina boşaltıldı

    AA'nın haberine göre; yangın alanından çıkan yoğun duman nedeniyle, yanan fabrikanın yanında bulunan 10 katlı bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

    Beylikdüzü nde iş yerinde yangın #2

    İstanbul'un birçok ilçesinden olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin su ve köpük ile yangına müdahalesi devam ediyor.

    Beylikdüzü nde iş yerinde yangın #3

    Beylikdüzü nde iş yerinde yangın #4

    Beylikdüzü nde iş yerinde yangın #5


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