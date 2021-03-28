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    Beylikdüzü’nde kaçak avlanan 2,5 ton orkinosa ele konuldu

    Avlanması özel izne tabi olan ve kaçak avlanan yaklaşık 2,5 ton olan 60 adet orkinosa el konuldu.
    • İHA
    • 28.03.2021 - 14:19
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 14:25
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    Beylikdüzü’nde kaçak avlanan 2,5 ton orkinosa ele konuldu

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gece saatlerinde su ürünleri denetimi yapıldı.

    Denetime, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu Personelleri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Personelleri ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Gürpınar Zabıta Ekiplerinin katıldı.

    SOSYAL YARDIM KURUMLARINA BAĞIŞLANDI

    Kontrollerde, 60 adet yaklaşık 2,5 ton ağırlığında orkinos balığına 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak istihsal edildiğinden dolayı el konuldu.

    El konulan balıkların mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alınarak sosyal yardım kurumlarına bağışlandığı öğrenildi.

    Beylikdüzü’nde kaçak avlanan 2,5 ton orkinosa ele konuldu VİDEO



    Beylikdüzü’nde kaçak avlanan 2,5 ton orkinosa ele konuldu #1

    Beylikdüzü’nde kaçak avlanan 2,5 ton orkinosa ele konuldu #2

    Beylikdüzü’nde kaçak avlanan 2,5 ton orkinosa ele konuldu #3

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