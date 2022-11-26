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    Beylikdüzü’nde tır parkında yangın

    İstanbul Beylikdüzü'nde tır parkının içinde bulunan ve tahta paletlerin bulunduğu depoda başlayan yangında 4 tır kullanılmaz hale geldi.
    • 26.11.2022 - 08:04
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    Beylikdüzü’nde tır parkında yangın

    Yangın, saat 03.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi Liman yolu Caddesi üzerinde bulunan tır parkında meydana geldi. İddiaya göre, tır parkının içinde bulunan ve tahta paletlerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek park halindeki tırlara sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    4 tır hurdaya döndü

    İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekledi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunca kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangında 4 tır kullanılamaz hale gelirken, 4 tırda  hasar oluştu.

    Beylikdüzü’nde tır parkında yangın #1

    Yangın alanında yatan bir kişi kurtarıldı

    DHA'nın haberine göre; yangın çıktığı sırada tır parkında olan Mustafa Altun, “Aracın içinde oturuyordum. Yangın mahalline 2 araç yakınım. Alev gibi bir şey gördüm, hissettim. İndiğimde yangın çıkmıştı. Ama neden çıktı, nasıl çıktı bilmiyorum. Sadece 3 tane aracı kurtarabildim. Birini bıraktım diğerine koştum. Bir aracı daha kurtarabilseydim, 2 tane daha kurtarma şansım vardı. Ama beceremedim o kadarını. Anahtarını bulamadım. Benim araca da bir kısım sıçradı ama ben kurtardım. Çok şükür. Şu anda 3 tane tamamen yanan var 2 tane de kısmen yanan var. 2 tane de birisi kısmen 3 tanesi de aleve maruz kalmadan kurtardık. 2 arkadaş daha vardı, onlar da yıkamanın hortumu ile müdahaleye uğraşıyorlardı. Konteynerda yangın çıktığı yerde yatan bir arkadaş vardı. Onu da dışarı aldık. Şükür can kaybımız yok” ifadelerini kullandı.

    Beylikdüzü’nde tır parkında yangın #2

    Yangının palet deposunda çıktığını belirten Mustafa Çekici, “Burada palet deposu var. Palet deposunda yangın çıkıyor. Yandaki araçlara sıçrıyor. İşte itfaiye geldi. Söndürmeye çalışıyorlar. Şuan 5 tane var ağır hasarlı var. Diğerlerine daha bakılmadı” diye konuştu.

    Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.

     

    Beylikdüzü’nde tır parkında yangın #3

    Beylikdüzü’nde tır parkında yangın #4

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