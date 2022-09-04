Beylikdüzü'nde 'yanlış anlaşılma' saldırısı: 2 yaralı, 6 gözaltı

Alkollü olduğu öne sürülen kadın, büfeden çıkarken sendeledi. Kadını o halde görüp tutmak isteyen kişi ise yanlış anlaşılmaya neden oldu. Ortalığın karıştığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi'ndeki bir büfeden iddiaya göre alkollü şekilde çıkan Gönül Gökmen O.'nun sendelediğini gören Yasin A., kadını tutmaya çalıştı.

Durumu yanlış anlayan Gönül Gökmen O.'nun eşi Umut O. ise Yasin A. ve yanındaki arkadaşına saldırdı.

Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Yaşanan arbedeye tarafların arkadaşlarının da karışması ile tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Arkadaşının darbedildiğini gören Berkan K., belinden çıkardığı silahla Umut O. ile arkadaşı Metin G.'ye doğru 3 el ateş etti.

Geçtiğimiz pazar günü büfenin önünde yaşananlar, güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Beylikdüzü'nde yanlış anlaşılma saldırısı kamerada VİDEO

Sağlık durumları iyi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavga sırasında yaralanan Umut O. ve Metin G., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahla yaralan Metin G. ve darptan dolayı yaralı olan Umut O.'nun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

6 kişi gözaltında

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Gürpınar Polis Merkezi Asayiş Büro ekiplerinin çalışmasıyla Erol Ö., Erkan Ö, Yasin A., Hakan Ö., Serkan Ö. ve Berkan K. gözaltına alındı.

“Ben vurdum” diyen babayı görüntüler yalanladı

Olay sonrasında Berkan K.'nın babası Murat K., polis merkezine giderek, Metin G.'yi vurduğunu, daha sonra silahı denize attığı yönünde ifade verdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, silahı Berkan K.'nın kullandığını tespit etti.

Suçu üstlenmeye çalıştı, kendini yaktı

Yapılan çalışma sonucunda Berkan K. silahla birlikte yakalanırken, babası Murat K.'ya “Suçu üstlenme” suçundan işlem yapıldı.

DHA’nın haberine göre Gönül Gökmen O'nun da olaydan önce büfeden alkol aldığını tespit eden polis ekipleri, yasak saatte alkol satışı yapmasından dolayı büfeye cezai işlem uyguladı.