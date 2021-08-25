Beylikdüzü'nde yapılan balık denetiminde 1 buçuk ton istavrite el konuldu

Yasak dönemde yapılması ve boy kurallarına uymadığı gerekçesiyle denetimden olumlu geçmeyen 1 buçuk ton istavrite el konulurken, istavritler sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu personeli, av dönemi öncesinde balık denetimi yaptı.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar ekipleri ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Gürpınar Zabıta ekiplerinin katılımıyla yapılan ortak denetimde, çok miktarda balığın av yasağı döneminde avlandığı belirlendi.

1 BUÇUK TON BALIĞA EL KONULDU

Aynı zamanda balıkların boy kuralına da uymadığı görülürken, yaklaşık 1 buçuk ton civarında 102 kasa istavrite el konuldu.

İŞLEM UYGULANDI

Balıkların boy yasaklarına aykırı avlanıldığından 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında işlem uygulandı.

BALIKLAR BAĞIŞLANDI

El konulan balıkların mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alındı. Balıklar sosyal yardım kurumuna bağışlandı.













