Beyoğlu'da elleri bağlı halde ölü bulunan kadının katilleri adliyede

13 yıl hapis cezasının ardından, evinde elleri ve ayakları bağlı olarak ölü bulunan 63 yaşındaki kadının cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Taksim Fırın Sokak'taki 2 katlı binada yaşanan dehşet ile ilgili bir yeni gelişme daha yaşandı.

13 yıl cinayetten dolayı cezaevinde yatan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt, evinde elleri ayakları bağlı şekilde ölü olarak bulundu.

Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada, Bozkurt’un telefonunun şüpheliler tarafından gasbedildiği ortaya çıktı.

Evlerinde yakalandılar

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin cinayet şüphelisi olarak Eyüp K.(19), Mehmet S.(18) ve K.K.(17) Şişli’deki ikametgahlarında gözaltına aldı.

Cinayeti itiraf ettiler

Şüpheliler Eyüp K.(19), Mehmet S.(18) Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’nde, K.K.(17) Çocuk Şube Müdürlüğünde alınan ifadelerinde cinayeti işlediklerini itiraf etti.

3 şüpheli adliyede

DHA'nın aktarımına göre 3 şüpheli, kasten öldürme ve nitelikli yağma suçundan adliyeye sevk edildi.













