Sürücülerden zorla para istediği belirlenen Kenan S. isimli değnekçi, polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri, Beyoğlu Miralay Şefik Bey Sokak'ta park etmek isteyen araç sürücülerinin yanına gelen Kenan S.'nin ücret istediğini belirledi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan Kenan S.'ye, "Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan işlem yapıldı.

Kenan S., adli işlemleri yapılmak üzere Beyoğlu Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne götürüldü.

Beyoğlu’nda, değnekçiye gözaltı VİDEO

