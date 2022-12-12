Beyoğlu’nda polis ile gaspçı kovalamasında 18 yaşındaki genç kız vuruldu

Çaldıkları motosikletlerle kaçan 2 gaspçıyı, polis takibe aldı. 'Dur' ihtarına uymayıp, motosikletlerle kaçmayı sürdüren gaspçılara ateş açıldı. Kurşunlar 18 yaşındaki bir genç kıza isabet etti.

İstanbul’da iddiaya göre, 7 ayrı gasp suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli, dün akşam saat 20.30 sıralarında çaldıkları iki motosikletle kaçtı.

Polis ekipleriyle motosikletliler arasındaki takip, Beyoğlu ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi’ndeki Yay Sokak’a kadar devam etti.

Yay Sokak’ta bulunan Okçular Vakfı’na ait misafirhanenin önüne gelen motosikletliler, bir süre burada bekledi.

Gaspçılara doğru sıktı

Polislerin geldiğini gören şüpheliler, plakasız motosikletlerle kaçmaya devam etti.

Bu sırada merdivenlerden aşağı inen polis memuru, şüphelilere doğru ateş etti.

18 yaşındaki genç kıza isabet etti

Amcasının evine ziyarete gelen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız, polisin silahından çıkan iki kurşunun vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralandı.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Yıldız, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 polis gözaltına alındı

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “7 ayrı 'silahlı gasp' suçu nedeniyle takip edilen iki şüpheliye, kullandıkları çalıntı ve plakasız motosikletlerle kaçmaya çalışırken engel olmak amacıyla güvenlik görevlilerimiz tarafından silahla ateş edilmiştir.

O esnada yaya olarak olay mahallinde bulunan Zuhal Ebrar Yıldız isimli vatandaşımız, güvenlik görevlimizce silahla açılan ateş sonucu kazaen yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ayrıca olaya karışan 2 polis memuru, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır.” denildi.

Gaspçıların kimlikleri de belli oldu

DHA’nın haberine göre kimlikleri belirlenen B.P. (19) ve S.Ç. (27)’nin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.