Petrol
76.64
0.71%
Euro
19.6006
-0.18%
Dolar
18.6399
0.00%
Altın
1.071
-0.45%
Borsa
5005
0.00%
Bitcoin
321.258
-1.26%
BTXN Coin
5.04
4.13%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Beyoğlu’nda polis ile gaspçı kovalamasında 18 yaşındaki genç kız vuruldu

    Çaldıkları motosikletlerle kaçan 2 gaspçıyı, polis takibe aldı. 'Dur' ihtarına uymayıp, motosikletlerle kaçmayı sürdüren gaspçılara ateş açıldı. Kurşunlar 18 yaşındaki bir genç kıza isabet etti.
    • 12.12.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 09:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beyoğlu’nda polis ile gaspçı kovalamasında 18 yaşındaki genç kız vuruldu

    İstanbul’da iddiaya göre, 7 ayrı gasp suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli, dün akşam saat 20.30 sıralarında çaldıkları iki motosikletle kaçtı.

    Polis ekipleriyle motosikletliler arasındaki takip, Beyoğlu ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi’ndeki Yay Sokak’a kadar devam etti.

    Yay Sokak’ta bulunan Okçular Vakfı’na ait misafirhanenin önüne gelen motosikletliler, bir süre burada bekledi.

    Gaspçılara doğru sıktı

    Polislerin geldiğini gören şüpheliler, plakasız motosikletlerle kaçmaya devam etti.

    Bu sırada merdivenlerden aşağı inen polis memuru, şüphelilere doğru ateş etti.

    Beyoğlu’nda polis ile gaspçı kovalamasında 18 yaşındaki genç kız vuruldu #1

    18 yaşındaki genç kıza isabet etti

    Amcasının evine ziyarete gelen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız, polisin silahından çıkan iki kurşunun vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralandı.

    İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Yıldız, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Beyoğlu’nda polis ile gaspçı kovalamasında 18 yaşındaki genç kız vuruldu #2

    2 polis gözaltına alındı

    Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “7 ayrı 'silahlı gasp' suçu nedeniyle takip edilen iki şüpheliye, kullandıkları çalıntı ve plakasız motosikletlerle kaçmaya çalışırken engel olmak amacıyla güvenlik görevlilerimiz tarafından silahla ateş edilmiştir.

    Beyoğlu’nda polis ile gaspçı kovalamasında 18 yaşındaki genç kız vuruldu #3

    O esnada yaya olarak olay mahallinde bulunan Zuhal Ebrar Yıldız isimli vatandaşımız, güvenlik görevlimizce silahla açılan ateş sonucu kazaen yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ayrıca olaya karışan 2 polis memuru, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır.” denildi.

    Beyoğlu’nda polis ile gaspçı kovalamasında 18 yaşındaki genç kız vuruldu #4

    Gaspçıların kimlikleri de belli oldu

    DHA’nın haberine göre kimlikleri belirlenen B.P. (19) ve S.Ç. (27)’nin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

    Beyoğlu’nda polis ile gaspçı kovalamasında 18 yaşındaki genç kız vuruldu #5

    Beyoğlu’nda polis ile gaspçı kovalamasında 18 yaşındaki genç kız vuruldu #6


    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Bursa’da, Yunus timlerinden metruk binalara operasyon
    3. Sayfa

    Bursa’da, Yunus timlerinden metruk binalara operasyon

    Hindistan'da feci kaza: Tır şoförü bir aileyi yok etti
    Dünya

    Hindistan'da feci kaza: Tır şoförü bir aileyi yok etti

    Görüş Bildir