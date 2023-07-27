Beyoğlu'nda şiddetli rüzgar ağacı devirdi: Facianın eşiğinden dönüldü

İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, ıhlamur ağacı rüzgardan dolayı devrildi.

Turistlerin yoğun olduğu sokakta büyük bir faciadan dönüldü.

O sırada kafede bulunanlar devrilen ağacın altında kalmaktan kaçarak son anda kurtuldu.

Ağacın devrilmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ağaç, belediye ekipleri tarafından kesilerek olay yerinden kaldırıldı.

Ağacın altından kalmaktan son anda kurtulan Nisa Nur Bayram şu ifadeleri kullandı:

Biz burada patronla birlikte oturuyorduk. Daha sonra ağaçtan çatırtı sesleri geldi, sonra devrildi. Biz de buradan kaçmaya çalıştık. Uzun yıllardır burada olan bir ağaçtı. Tabii ki ister istemez kaçmaya çalıştık. Belediyeden gelen ekipler, ağacı kesip kaldırdılar. Bizde çok şükür bir şey yok. Hiç kimse yoktu zaten, sadece biz vardık. Ağaç direkt buraya devrildi. Biz de altından kaçtık. O yüzden bir sıkıntı olmadı. Ağaç, hem yaşlıydı hem de lodos vardı. Bayağı bir rüzgar vardı, tenteler falan da sallanıyordu. Sabah saatlerinde burası daha sakin oluyor. Kalabalık değildi, tek tesellimiz bu.