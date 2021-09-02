Seyahat acentelerinin mesai saatlerinin bitmesinin ardından, acentelerin önüne stant kuran yabancı uyruklu şahıslar, turistlere kaçak tur satarken görüntülendi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Talimhane semtinde, akşam saatlerinde turizm acentelerinin kapanmasıyla yabancı uyruklu şahıslar, iş yerlerinin önüne kendi stantlarını kurup kaçak turlar düzenliyor.

Bölgenin turizm potansiyelinden faydalanan şahıslar hem şehir içinde hem şehir dışında kaçak turlar satıyor.

Kaçak tur düzenlemeyi meslek haline getiren şahıslar, yalnız acentelerin değil, zabıtaların da mesai bitimini bekledikten sonra işe koyuluyor.

Broşürler üzerinden katılım sayısına göre fiyat verilen turistler, tur yapması yasak olan L plakalı okul servisi ibareli minibüslerle taşınıyor.

OKUL SERVİSLERİ İLE TURİST TAŞIDILAR

Kaçak tur satan stantlardaki yabancı uyruklu şahıslar, stantların başındayken görüntülendi.

Şahısların tur sattıkları turistleri L plakalı okul servislerine bindirdiği, Talimhane'den başka bölgelere taşıdığı anların yanı sıra, belirli aralıklarla stantların değiştirildiği, başka stant ile satışa devam edildiği görüldü.

Yabancı uyruklu şahısların zabıta ekiplerini görünce stantları sakladığı anlar da kameraya yansıdı.

ZABITA EKİPLERİNİ GÖRÜP KAÇTILAR

Kaçak turların kişi başı olarak Bursa 200 lira, Sapanca 80 lira, Maşukiye 80 lira, Adalar 130 liradan satıldığı tespit edildi.

Beyoğlu’nda yabancı uyruklu şahıslar, turistlere kaçak tur satıyor VİDEO



CEZAİ İŞLEM UYGULANAMADI

Talimhane’de denetim yapan Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü ekipleri stantları toplarken, stant başlarında duran yabancı uyruklu kişiler, stantlarını saklayarak veya stantları oldukları yerlerde bırakarak kaçtı.

Stant başlarında duranlar bulunamayınca, cezai işlem uygulanamadı.

“YASAK VE KORSAN TURZİM YAPILIYOR”

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acenteleri Derneği (OTSAD) Başkanı Hüseyin Kırk, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu broşür tamamen Arapça basılmış ve TÜRSAB üyesi değil. Bize acayip fiyatlar verdiler. Ben 20 yıllık turizmciyim böyle fiyat görmedim. 200 liraya Bursa turu verdiler. Kimse 200 liraya Bursa'ya gidemez, maliyetini kurtarmaz. Bu stantları zabıtalar gelerek topladı. Kesinlikle yasadışı çalışıyorlar, yasak ve korsan turizm yapılıyor.





“ACENTELERİN GETİRDİĞİ TURSİTLERİ SURİYELİ MÜLTECİLER DOLANDIRIYOR”

Seyahat acentelerinin Türkiye'ye getirmiş oldukları turistleri, Suriyeli mülteciler dolandırıyor. Bir ara siz de sordunuz TÜRSAB üyesi mi diye, 'TÜRSAB nedir' dedi. Turları düzenleyenler kesinlikle TÜRSAB üyesi olmak zorunda. Okul servisleri ile turizm taşımacılığı yapmak da kesinlikle yasak. Ülkemize özellikle Suriye'den gelen mültecilerin hedefi Arap turistler. Arap turistlere kaçak tur satılıyor, turistlere hanutçuluk yapılıyor. Bu kişiler ile aramızdaki kesinlikle rekabet değil, TÜRSAB üyesi olmadan Türkiye'de turizm pastasına giremezsiniz ve turizm yapamazsınız. Özellikle Talimhane bölgesinde mesai saatleri dışında derme çatma stantlar yaparak, seyahat acentelerinin İstanbul'a getirmiş olduğu ve İstanbul'da otellere yerleştirmiş olduğu turistleri kandırıp turlar satıyorlar. Kokartlı rehber yoksa, tur yapma imkanınız yok. Osmanlı bakiyemizi, Osmanlı tarihimizi turistlere bir mültecinin anlatması bizim içimizi acıtıyor.





“SEYAHAT ACENTELERİNİ KÖTÜLÜYORLAR”

Kaçak tur satanlar seyahat acentelerini kötülüyorlar. Biz mesaimizi 19-20 saatleri arasında bitiriyoruz. Suriyeli mültecilerin ellerinde broşürler ile komik rakamlarla, hanutçuluktan para kazanmak için yaptıkları bir oyun bu. Bizim acentelerde Bursa turu 65 dolar. Suriyeli mülteciler, çok ucuz ve cüzi fiyatlar ile bunları kandırıyor. Bu stantları gündüz kuramıyorlar. Gece 12'ye kadar bu stantları Talimhane'nin her köşesinde görebilirsiniz. Hiçbiri resmi değil, zaten resmi seyahat acentesi hiçbir zaman akşam çalışmaz. Özellikle seyahat acentelerinin önünde açıyorlar bu stantları, böylece turistlere 'biz bu acente ile çalışıyoruz' diyor. Stant açılması yasak, bunlar tamamen kaçak."





“HERKES SURİYELİ HERKES TURİZM İŞİNİ YAPIYOR”

Turizm acentesi sahibi Mehmet Altunus ise, “Herkes Suriyeli, herkes turizm işi yapıyor. Kimsenin belgesi, yetkisi yok. Ben turizm okudum, turizm mezunuyum. Biz ülkeyi tanıtıyoruz, onlar ekmeğini yiyor.” ifadelerini kullandı.