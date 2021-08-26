Geri dönüşüm için karton toplayan şahsın kamyonetindeki kartonlar, seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, diğer araçları tehlikeye atmamak için canı pahasına kamyoneti uzaklaştırmaya çalıştı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Örnektepe Mahallesi’nde, 25 Ağustos Çarşamba saat 20.30 sıralarında, kamyonetiyle geri dönüşüm için karton toplayan şahsın kasasındaki kartonlar, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı.

Durumu fark eden kamyonet sürücüsü, önce yangına müdahale etmeye çalışsa da alevlerin büyümesi ile başarılı olamadı.

Kamyonet sürücüsü, başka araçların zarar görmesini engellemek için canını tehlikeye atarak direksiyona geçip, aracı uzaklaştırmaya çalıştı.

OYUN MASASINDAN KALKMADILAR

Yangın sırasında olay yerinin yakınında bulunan bir kahvehanede oyun oynayan bazı şahısların masadan kalkmaması dikkat çekti.

Yangının büyümesi üzerine masadan kalkan şahısların bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Beyoğlu’nda, yanan aracını uzaklaştırmak için canını tehlikeye attı VİDEO



EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Kamyonetin kasasında, maddi hasar meydana geldi.