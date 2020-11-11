Beyoğlu'ndaki tarihi otelde bir kadın ölü bulundu

52 yaşındaki kadının cesedi banyoda bulunurken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki tarihi otelde bir süredir kalan Mari Öz'ün sabah kahvaltısı ve öğle yemeğine gelmemesi üzerine çalışanlar, telefonla odayı aradı ancak açan olmadı.

Bunun üzerine Öz'ün kaldığı odanın kapısını çalan otel çalışanları, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi.

BANYODA ÖLÜ BULUNDU

Otel yetkilileri eşliğinde yedek anahtar yardımıyla içeri giren polis, 52 yaşındaki kadını banyoda yerde yatar şekilde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mari Öz'ün hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti.

KESİK YA DA DARP İZİ YOK

Olay yeri inceleme polislerinin ceset üzerinde yaptığı incelemelerde, herhangi bir kesik ya da darp izine rastlanmadı.

İncelemelerin ardından Mari Öz'ün cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.