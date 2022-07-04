Bilecik'teki çocuklar: Tayyip Dedemizden çocuk parkı istiyoruz

Köprülü Kavşak Projesi'nin açılışı sonrasında küçük çocuklar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, "Biz Küplü köyüne Tayyip Dedemizden çocuk parkı istiyoruz" dedi.

Bilecik kent merkezinin giriş ve çıkışında trafiği rahatlatacak olan ve 18 aydır inşaat çalışmaları süren Köprülü Kavşak Projesi başarılı bir şekilde tamamlandı.

Projenin açılışı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Çocuklar isteklerini söyledi

Açılış sonrası bir grup çocuk, Adil Karaismailoğlu'nun yanına gelerek bir talepte bulundu.

"Tayyip Dedemizden çocuk parkı istiyoruz"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj ileten çocuklar, "Biz Küplü köyüne Tayyip Dedemizden çocuk parkı istiyoruz." dedi.

"Biz sizi kırar mıyız hiç"



İHA'nın haberine göre; bunun üzerine Bakan Karaismailoğlu, "Tamam inşallah. Biz de bu talebi üzerimize aldık, incelemelerimizi yapacağız. Burada ağabeyleriniz gelip yerinde inceleme yapacaklar, biz sizi kırar mıyız hiç." ifadelerini kullandı.



