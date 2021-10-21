Kontrolden çıkan otomobilin ışıklarda bekleyen araçlara çarpması sonucu 6 kişi yaralanırken, o sırada yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya kazadan saniyelerle kurtuldu.

Bingöl-Muş karayolu Berti kavşağında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, hızını alamayarak kırmızı ışıktan bekleyen araçlara çaptı.

6 YARALI

Kazada, 5 araçta maddi hasar oluşurken, 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYA SON ANDA KURTULDU

Kaza anı ise seyir halinde olan halk otobüsü kamerasına yansıdı. Görüntüde, kontrolden çıkan aracın hızla yan yatarak ilerlediği ve ışıkta bekleyen araçlara çaptığı, bir yayanın ise aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görüntülendi.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Bingöl'de 6 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasında