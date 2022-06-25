Bingöl'de terörist sığınağı ve EYP etkisiz hale getirildi

Genç ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştiren jandarma ekiplerinin tespit ettiği terörist sığınağı ve el yapımı patlayıcı imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin ensesinde...

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsal bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı operasyon başlattı.

Bulunan EYP ve sığınaklar imha edildi

DHA'nın aktarımına göre, jandarma ekiplerinin yaptığı arazi aramasında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınak ile 50 gram plastik patlayıcıyla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi tespit edildi.

Sığınaklar ve el yapımı patlayıcı, operasyon bölgesinde imha edilerek, kullanılmaz hale getirildi.