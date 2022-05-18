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- Bingöl'e göç eden 74 koyun, donarak telef oldu
Bingöl'e göç eden 74 koyun, donarak telef oldu
Karlıova ilçesinde çobanlarıyla göç eden küçükbaş hayvanlar, yağmurun ardından kara yakalandı. Soğuk havaya dayanamayarak dağılan 75 koyun donarak öldü.
- 18.05.2022 - 15:54
Elazığ'dan Bingöl'ün Karlıova ilçesine yola çıkan küçükbaş hayvanar ve çobanlar, yağmura yakalandı.
Bahçe köyü mevkinde Kartal Dağları'nda yağmura yakalan hayvanlar ve sahipleri, ardından da kar yağışına maruz kaldı.
Sürü soğuktan dağılmaya başladı
DHA'nın aktarımına göre, gece saatlerindeki soğuğa dayanamayan sürü dağılmaya başladı.
Çobanlar uzun uğraş sonucunda dağılan sürüyü bir daha toplayamadı.
75 koyun donarak öldü
Sabah saatlerinde ise besicilere ait 75 koyunun donarak öldüğü belirlendi.