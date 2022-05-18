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    Bingöl'e göç eden 74 koyun, donarak telef oldu

    Karlıova ilçesinde çobanlarıyla göç eden küçükbaş hayvanlar, yağmurun ardından kara yakalandı. Soğuk havaya dayanamayarak dağılan 75 koyun donarak öldü.
    • 18.05.2022 - 15:54
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    Bingöl'e göç eden 74 koyun, donarak telef oldu

    Elazığ'dan Bingöl'ün Karlıova ilçesine yola çıkan küçükbaş hayvanar ve çobanlar, yağmura yakalandı.

    Bahçe köyü mevkinde Kartal Dağları'nda yağmura yakalan hayvanlar ve sahipleri, ardından da kar yağışına maruz kaldı.

    Sürü soğuktan dağılmaya başladı

    DHA'nın aktarımına göre, gece saatlerindeki soğuğa dayanamayan sürü dağılmaya başladı.

    Çobanlar uzun uğraş sonucunda dağılan sürüyü bir daha toplayamadı.

    75 koyun donarak öldü

    Sabah saatlerinde ise besicilere  ait 75 koyunun donarak öldüğü belirlendi.

    Bingöl e göç eden 74 koyun, donarak telef oldu #1

    Bingöl e göç eden 74 koyun, donarak telef oldu #2

    Bingöl e göç eden 74 koyun, donarak telef oldu #3

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